Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο: Στον τελικό η Ελλάδα

Θρίαμβος για την Εθνική Πόλο. Κέρδισε την Ουγγαρία στον ημιτελικό και πάει για το Χρυσό...

Ξεκίνησε για το Τόκιο με ένα... όνειρο τρελό, θα επιστρέψει στην Αθήνα με ένα μετάλλιο, ίσως και το χρυσό. Η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών, η διαχρονικά πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, βρίσκεται στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, μετά τη νίκη της με 9-6 επί της εννέα φορές «χρυσής» Ολυμπιονίκη Ουγγαρίας, στον ημιτελικό του τουρνουά. Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου, με «γρανιτένια» άμυνα και κορυφαίο τον Στέλιο Αργυρόπουλο, δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ και ξέφυγε στο τελευταίο οκτάλεπτο, φτάνοντας στον ιστορικό θρίαμβο.

Η επιτυχία είναι δεδομένη, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Το πρωί της Κυριακής (8/8, 10:30), με αντίπαλο τη Σερβία ή την Ισπανία, η ελληνική ομάδα θα επιδιώξει να ανέβει στην κορυφή του Εβερεστ και δεν υπάρχει πλέον κανείς που να αμφισβητεί ότι μπορεί να το κάνει.

Η εθνική έχασε τρεις ευκαιρίες με παίκτη παραπάνω στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αλλά η άμυνά της ήταν για ακόμη μία φορά απροσπέλαστη, με τα μπλοκ και τον Μάνο Ζερδεβά να κρατούν «άσφαιρους» του Ούγγρους, ακόμη και σε φάση με διπλή αποβολή. Μετά από 6,5 λεπτά αγώνα, ο Αργυρόπουλος αξιοποίησε την τέταρτη ποινή που κέρδισε η ελληνική ομάδα και άνοιξε το σκορ και αμέσως μετά ο Γκιουβέτσης διπλασίασε τα «γαλανόλευκα» τέρματα, όμως ο Βάμος «έσπασε το ρόδι» και μείωσε στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου.

Ο Αργυρόπουλος με μία πολύ ωραία και δύσκολη ενέργεια πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου, όμως λίγο αργότερα (κι αφού η Ουγγαρία απάντησε άμεσα) χρεώθηκε και με τη δεύτερη ποινή του. Το 3-2 δεν άλλαξε ως τη λήξη του ημίχρονου, που όμως βρήκε τον Θοδωρή Βλάχο να... ψάχνει αμυντικό, αφού και οι Σκουμπάκης και Δερβίσης έφτασαν τις δύο αποβολές. Η εξαιρετική άμυνα στον παραπάνω και κάποιες βιαστικές επιλογές των Μαγυάρων, ήταν τα στοιχεία που επέτρεψαν στην εθνική να διατηρήσει το προβάδισμα, καθώς τα βασικά επιθετικά ατού της (Φουντούλης, Γενηδουνιάς, Βλαχόπουλος) ήταν εξουδετερωμένα.

Η Ουγγαρία βελτιώθηκε κάπως στον παίκτη παραπάνω στην τρίτη περίοδο και κατάφερε δύο φορές να ισοφαρίσει, αλλά ο Στέλιος Αργυρόπουλος συνέχισε να δίνει πολύτιμες λύσεις και η ελληνική ομάδα μπήκε με προβάδισμα (6-5) στο τελευταίο καθοριστικό οκτάλεπτο. Ο Μάνχερτς σε παίκτη παραπάνω ισοφάρισε ξανά, αλλά κάπου εκεί εμφανίστηκαν τα «βαριά χαρτιά». Ο Φουντούλης με ταχύτατη εκτέλεση πέτυχε το πρώτο ελληνικό γκολ στα ίσια και ο Βλαχόπουλος σε παραπάνω έφεραν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο +2 (7-5), περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Ο Ντένες Βάργκα μείωσε προσωρινά, αλλά ο «βενιαμίν» Κώστας Γκιουβέτσης «εκτέλεσε» τον Νάγκι και ένας άλλος παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, ο Δημήτρης Σκουμπάκης, «σφράγισε» τον ελληνικό θρίαμβο.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-1, 2-2, 4-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αργυρόπουλος (π.π.), 2-0 Γκιουβέτσης (π.π.), 2-1 Βάμος (π.π.), 3-1 Αργυρόπουλος (π.π.), 3-2 Ζάλανκι (περιφέρεια), 3-3 Πάστορ (π.π.), 4-3 Αργυρόπουλος (π.π.), 4-4 Μάνχερτς (π.π.), 5-4 Αργυρόπουλος (π.π.), 5-5 Μάνχερτς (π.π.), 6-5 Φουντούλης (περιφέρεια), 7-5 Βλαχόπουλος (π.π.), 7-6 Βάργκα (π.π.), 8-6 Γκιουβέτσης (π.π.), 9-6 Σκουμπάκης (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 7/13 με παίκτη παραπάνω και 2 γκολ από την περιφέρεια.

Η Ουγγαρία είχε 5/15 με παίκτη παραπάνω και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν από την εθνική ο Δερβίσης (43΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου), ο Παπαναστασίου (6΄52΄΄ πριν το τέλος του αγώνα) και ο Σκουμπάκης (2΄11΄΄ πριν τη λήξη του ματς) και από την Ουγγαρία ο Χοσνιάνσκι (5΄25΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης) και ο Γιάνσικ (4΄07΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού)

Διαιτητές: Γκόλντενμπεργκ (ΗΠΑ), Βοεβόντιν (Ρωσία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης 1, Καπότσης, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 4, Μουρίκης, Κολόμβος, Γκιουβέτσης 2, Βλαχόπουλος 1

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Τάμας Μαρτς): Νάγκι, Ανγκιαλ, Μάνχερτς 2, Ζάλανκι 1, Βάμος 1, Χοσνιάνσκι, Πάστορ 1, Γιάνσικ, Ερντελι, Βάργκα 1, Μέζεϊ, Χαράι

