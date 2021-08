Πολιτική

Φωτιές: Ο Κικίλιας στο ΚΑΤ - Ενημερώθηκε για τους τραυματίες

Ξεκίνησε εκκένωση γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.



Στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύονται 4 πυροσβέστες από τις πυρκαγιές της Αττικής, εκ των οποίων οι δύο είναι διασωληνωμένοι, σε σοβαρή κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι άλλοι δύο με ήπια εγκαύματα στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής-Εγκαυμάτων, μετέβη σήμερα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε από τον διοικητή και τους θεράποντες ιατρούς για την πορεία της υγείας των εγκαυματιών και έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έχουμε διακομίσει με το ΕΚΑΒ 9 περιστατικά σε νοσοκομεία της Αθήνας, 5 εγκαυματίες, έναν τραυματία και 3 συμπολίτες μας με αναπνευστικά προβλήματα.

Επίσης, από τη Βόρεια Εύβοια έχουμε διακομίσει 11 περιστατικά στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη, οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας θα μεταφερθούν από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, μάλλον, στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Επίσης, από χθες, στις 3:30 τα ξημερώματα, ξεκινήσαμε την εκκένωση του γηροκομείου «Νέα Θάλπη» στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, 47 συμπολιτών μας που είναι κατάκοιτοι και μεταφέρονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στην «Παμμακάριστο» και στο «Ελπίς».

Ήρθα σήμερα εδώ, με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους διευθυντές στο ΚΑΤ, για να δω τους εγκαυματίες εθελοντές πυροσβέστες μας, να ενημερωθώ για την πορεία της υγείας τους και στη συνέχεια να ενημερώσω τον πρωθυπουργό».





