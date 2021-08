Οικονομία

Φωτιές - ΑΔΜΗΕ: Που εντοπίζονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Η κατάσταση για το δίκτυο ηλεκτροδότησης παραμένει κρίσιμη.



Στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά, στις οποίες έχουν εφαρμοστεί σχέδια εκκένωσης από χθες, εντοπίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ωστόσο η κατάσταση για το δίκτυο ηλεκτροδότησης παραμένει κρίσιμη όσο η φωτιά απειλεί σημαντικές εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ από τις οποίες εξαρτάται η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής.

Χωρίς ρεύμα, λόγω της καταστροφής του δικτύου από τις πυρκαγιές, ήταν το πρωί της Παρασκευής η Ιπποκράτειος πολιτεία, τμήμα της Μαλακάσας, των Αφιδνών, του Αγίου Στεφάνου, ένα τμήμα στο Πολυδένδρι, το αντλιοστάσιο Κρυονερίου και τα βασιλικά κτήματα Τατοΐου.

Αντίστοιχα στην Εύβοια οι διακοπές είναι στις περιοχές Κεχριές, Λίμνη, Δάφνη, Μουρτιάς, Σηπιάδα, Χρόνια ενώ στην Πελοπόννησο σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί.

Στην Αττική η προσπάθεια που έγινε να προστατευθούν οι βασικές υποδομές (Κέντρο Υπερυψυλής Τάσης Αγ.Στεφάνου), από το οποίο εξαρτάται η ασφαλής ηλεκτροδότηση της πρωτεύουσας απέδωσε χθες, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί η εφαρμογή του προγράμματος κυλιόμενων διακοπών στην ηλεκτροδότηση προκειμένου να αποφευχθεί γενική διακοπή. Ωστόσο η σημερινή ημέρα, με τα υψηλά φορτία λόγω της ζέστης και τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές παραμένει δύσκολη. Χθες βγήκαν εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες η Γραμμή Μεταφοράς Λάρυμνας (400kV) και η ΓΜ Οινοφύτων (150kV) οι οποίες ωστόσο επανήλθαν σε λειτουργία.

