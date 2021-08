Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Εκκένωση σε Μαλακάσα, Καπανδρίτι και Πολυδένδρι

Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή έχει πάρει εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις.



Εκκενώνεται και η Μαλακάσα καθώς η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή έχει πάρει εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις.

Μετά από Καπανδρίτι και το Πολυδένδρι, εστάλη και δεύτερο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία, μέσω 112, το οποίο αναφέρει:« αν βρίσκεστε στη Μαλακάσα ή τον οικισμό Σφενδάλη εκκενώστε τώρα προς Ωρωπό μέσω Λεωφόρου Αθηνών -Ωρωπού».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Μαλακάσα ή στον οικισμό #Σφενδάλη, εκκενώστε τώρα προς #Ωρωπό, μέσω Λεωφόρου Αθηνών-Ωρωπού.



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2021

Νωρίτερα, μέσω του 112, εστάλη μήνυμα για εκκένωση και πάλι του Καπανδριτίου και του Πολυδενδρίου λόγω των διαστάσεων που παίρνει η πυρκαγιά, η οποία έχει περάσει από τη νύχτα την Εθνική Οδό στο ύψος των Αφιδνών και κατευθύνεται προς Καπανδρίτι. Στο μήνυμα αναφέρεται: «αν βρίσκεται στο Πολυδένδρι ή Καπανδρίτι εκκενώστε τώρα προς Βαρνάβα-Νέα Μάκρη από επαρχιακή οδό Μαραθώνος-Καπανδριτίου».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στο #Πολυδένδρι ή #Καπανδρίτι, εκκενώστε τώρα προς #Βαρνάβα-#Νέα_Μάκρη από Επαρχιακή Οδό Μαραθώνος-Καπανδριτίου



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki@hellenicpolice

Νέο μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη και σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Βαρνάβα, Καλάμου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Ωρωπού, Μίλεσι και Αγ. Αποστόλων να κλείσουν καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μη διεισδύσουν καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή Βαρνάβα, Κάλαμο, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Ωρωπό, Μίλεσι ή Αγ. Αποστόλους κλείστε καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μη διεισδύσουν καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??

??Αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή #Βαρνάβα #Κάλαμο #Μαρκόπουλο_Ωρωπού #Ωρωπό #Μίλεσι ή #Αγ.Αποστόλους κλείστε καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μη διεισδύσουν καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

!? Δασική??στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice

