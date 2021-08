Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Εκρήξεις στις Αφίδνες, αναζωπύρωση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα στην Αττική. Συνεχείς αναζωπυρώσεις. Εκκενώθηκαν περιοχές.



Πολύ δύσκολη είναι και η σημερινή ημέρα στις Αφίδνες καθώς η φωτιά συνεχίζει το καταστρεπτικό της έργο με το πύρινο μέτωπο να έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Οι κάτοικοι σε Πολυδένδρι, Καπανδρίτι, στη Μαλακάσα και τον οικισμό Σφενδάλη έλαβαν μήνυμα για άμεση εκκένωση.

Λίγο μετά τις 11:30 σημειώθηκαν ισχυρότατες εκρήξεις στις Αφίδνες σε επιχείρηση-εργοστάσιο αλουμινίου, στον παράδρομο της εθνικής οδού στο ύψος των διοδίων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν δύο μεγάλες εκρήξεις.





Την ίδια στιγμή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αναζωπυρώθηκε η φωτιά με τους πυροσβέστες να διώχνουν από το σημείο πολίτες.

Ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο οποίος βρισκόταν στο Καπανδρίτι, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς στην περιοχή των Αφιδνών και πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους, αυτήν την ώρα. Όπως ανέφερε, βρίσκεται στα 30-40 μέτρα από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, με φορά προς την Αθήνα καίγοντας δασική έκταση.

«Εδώ που είμαι βλέπω να καίγεται δάσος αλλά είμαι σίγουρος ότι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, που είχαμε μεγάλη αναζωπύρωση και πριν πιάσει τόσο δυνατός αέρας, θα έχουμε προβλήματα άλλα. Τα μέτωπα είναι πολλά, όχι μόνο ένα, έχω μετρήσει τουλάχιστον τέσσερα και κινδυνεύουν και οικισμοί», τόνισε ο κ. Γιασημάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.





Στη μάχη τα εναέρια μέσα και ενισχύσεις από το εξωτερικό

Από τις 6:00 έχουν αρχίσει να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα τόσο στην Αττική όσο και στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές. Η κατάσταση σε πολλά σημεία είναι τόσο κρίσιμη που ελικόπτερο όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες, παίρνει νερό από τη λίμνη Μπελέτσι για να επιχειρήσει στο μέτωπο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτήν την ώρα στην Αττική επιχειρούν συνολικά 450 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ από τις 6:00 κάνουν ρίψεις από αέρος 3 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν οι 40 πυροσβέστες από την Κύπρο, ο ελληνικός στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά, στις οποίες έχουν εφαρμοστεί σχέδια εκκένωσης από χθες, εντοπίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ωστόσο η κατάσταση για το δίκτυο ηλεκτροδότησης παραμένει κρίσιμη όσο η φωτιά απειλεί σημαντικές εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ από τις οποίες εξαρτάται η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής.

Χωρίς ρεύμα, λόγω της καταστροφής του δικτύου από τις πυρκαγιές, ήταν το πρωί της Παρασκευής η Ιπποκράτειος πολιτεία, τμήμα της Μαλακάσας, των Αφιδνών, του Αγίου Στεφάνου, ένα τμήμα στο Πολυδένδρι, το αντλιοστάσιο Κρυονερίου και τα βασιλικά κτήματα Τατοΐου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Πληρώνονται οι αναστολές Ιουλίου

“Με το φτωχό μυαλό ενός πυραγού”: Η viral απάντηση στους... πυροσβέστες του Διαδικτύου

Λάρισα: Τρένο παρέσυρε γυναίκα