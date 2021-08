Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές στην Πελοπόννησο: Στο νοσοκομείο πολίτες και πυροσβέστες

24 άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά και εγκαύματα.

Δέκα πολίτες με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και θλαστικά τραύματα και δυο πυροσβέστες με ελαφρά εγκαύματα, έχουν προσέλθει στο Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολύμπιας, συνπέπεια της καταστροφικής φωτιάς που καίει από χθες στην ευρύτερη περιοχή.

Στο μεταξύ, στο Νοσοκομείο Πύργου διακομίστηκαν 4 ηλικιωμένοι με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και παρέμειναν για φιλοξενία μέχρι να προωθηθούν σε ξενώνες της Εκκλησίας.

Στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Λακωνίας προσήλθαν 4 πολίτες με ήπια αναπνευστικά προβλήματα.

Στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά Μεσσηνίας παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 2 πολίτες και 2 πυροσβέστες.

