Κορονοϊός: Αναβάλλονται οι εμβολιασμοί στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές

Αναβάλλονται όλα τα ραντεβού λόγω φωτιάς.

Αναβολή λαμβάνουν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού και της νόσου Covid-19, σε όλες τις πληγείσες από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, στις περιοχές που υπάρχουν εν εξελίξει πυρκαγιές, δεν θα πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί στα τοπικά εμβολιαστικά κέντρα.

«Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, οι πολίτες θα μπορούν να επαναπρογραμματίσουν τα ραντεβού τους», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

