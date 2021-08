Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Εκκενώθηκε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προληπτική εκκένωση του Γηροκομείου Νέα Θάλπη στον Άγιο Στέφανο έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

«Στην εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε ως χώρα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από την Τρίτη 3 Αυγούστου σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Πυροσβεστική, το Υπουργείο Υγείας, το ΕΚΑΒ και την Πρώτη Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εκκένωση δομών, όπως Γηροκομείων και Μονάδων Φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Σήμερα Παρασκευή 6 Αυγούστου, ξεκίνησε στις 3:00 τα ξημερώματα προληπτική εκκένωση του Γηροκομείου Νέα Θάλπη στον Άγιο Στέφανο. Οι σαράντα δύο κατάκοιτοι από τους ενενήντα επτά συνολικά ωφελούμενους, μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ, στα νοσοκομεία Παμμακάριστος, ΕΛΠΙΣ και Αγ. Ελένη ενώ οι υπόλοιποι περιπατητικοί ωφελούμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε ξενοδοχεία και τις οικογένειές τους.

Την Τρίτη 3 Αυγούστου είχε επιχειρησιακά οργανωθεί εκκένωση του Γηροκομείου «ΕΠΑΥΛΙΣ» στις Αχαρνές, η οποία ευτυχώς δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί.

Όπως δήλωσε η αρμόδια υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, «κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Είμαστε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και παρεμβαίνουμε για να διασφαλίσουμε τη ζωή και την υγεία όλων των συνανθρώπων μας και δη όσων δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους – των ηλικιωμένων και πλέον ευάλωτων».