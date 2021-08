Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Αττικής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι σήμερα, 6 Αυγούστου 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά από σχετική εντολή του ΑΔΜΗΕ εκ περιτροπής διακοπές της ηλεκτροδότησης στην Αττική, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διατήρηση του ισοζυγίου παραγωγής/ζήτησης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της ηπειρωτικής χώρας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης ενημέρωσης όλων των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή στους πολίτες στα ακόλουθα:

Να αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρων προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού τους.

Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει ανά πάσα χρονική στιγμή και άρα όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται διαρκώς «υπό τάση».

Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες παρακαλούνται κατά τις ώρες αιχμής 13:00-15:00 και 18:00-22:00 να:

Αποφεύγο υν τη χρήση των ηλεκτροβόρων συσκευών (πλυντήριο, φούρνος, θερμοσίφωνας κ.λπ.) και να τη μεταθέτουν κατά τις λοιπές ώρες (εκτός αιχμής).

Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία των κλιματιστικών στους 26 βαθμούς.

Η λελογισμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διάρκεια των ακραίων αυτών καιρικών συνθηκών, θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, διασφαλίζοντας την υγεία, την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία των πολιτών και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος.

Περιοχές Αττικής

Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Πάτημα Χαλανδρίου, Πεντέλη, Γέρακας, Πολύδροσο

Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Καβούρι, Γλυφάδα, Λαγονήσι, Αγία Μαρίνα

Κηφισιά, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Μαρούσι, Μενίδι, Νέα Φιλαδέλφεια, Λυκόβρυση, Γαλάτσι, Άνω Κυψέλη, Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Νέα Ιωνία, Άγιοι Ανάργυροι, Ίλιον, Νέα Χαλκηδόνα, Καματερό, Περισσός, Άνω Πατήσια

Ηλιούπολ η, Άλιμος, Καλαμάκι, Άγιος Δημήτριος, Καλλιθέα, Νέος Κόσμος, Νέα Σμύρνη, Αργυρούπολη, Υμηττός, Γλυφάδα, Δάφνη, Καρέας, Παλαιό Φάληρο, Ελληνικό

Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Βραυρώνα, Κορωπί, Καλύβια, Παιανία, Κερατέα

Κάλαμος, Βαρνάβας, Αφίδνες, Πολυδένδρι, Μαλακάσα, Ιπποκράτειος Πολιτεία

Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Σχοινιάς, Κάτω Σούλι, Μάτι, Άγιος Ανδρέας, Πικέρμι, Ραφήνα, Καλλιτεχνούπολη, Διόνυσος

Εκάλη, Νέα Ερυθραία, Άγιος Στέφανος, Δροσιά, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Άνοιξη, Βαρυμπόμπη, Κρυονέρι

Σπάτα, Μαρκό πουλο, Λούτσα, Κορωπί