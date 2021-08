Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ: Με παρακάμψεις τα δρομολόγια από και προς Αθήνα

Κανονικά, με παράκαμψη μέσω Θήβας λόγω των πυρκαγιών και με μικρή χρονική καθυστέρηση, γίνονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από και προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπως γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, Στέφανος Τσόλης.

«Από Θήβα γίνεται παράκαμψη προς Μαγούλα και από εκεί προς Ελευσίνα, με χρονική καθυστέρηση της τάξης της μισής ώρας, σε σχέση με την κανονική διάρκεια του ταξιδιού» επισήμανε ο κ.Τσόλης, σύμφωνα με τον οποίο την Παρασκευή είχαν προγραμματιστεί 35 δρομολόγια στον άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας (μετάβαση και επιστροφή), με πληρότητα κοντά στο 85%, τη μέγιστη επιτρεπόμενη -λόγω πανδημίας- από τον νόμο.

Στο ερώτημα αν υπήρξαν ακυρώσεις από πολίτες, που ανέβαλαν το ταξίδι τους με τα ΚΤΕΛ λόγω των πυρκαγιών, ο κ.Τσόλης απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι επιβάτες ταξιδεύουν για τις θερινές διακοπές τους και έχουν ήδη κλείσει και προγραμματίσει τη διαμονή τους στον προορισμό τους.

