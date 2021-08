Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά στην Αττική. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο. Σε απόγνωση οι κάτοικοι.



Εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει η πυρκαγιά στην Αττική, η οποία πλέον μαίνεται ανεξέλεγκτη και στα τρία μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί από τη νύχτα, ειδικότερα στην απέναντι πλευρά της εθνικής οδού, προς Καπανδρίτι, και από την πλευρά της Πάρνηθας στις Αφίδνες και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, όπου έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτήν την ώρα, εντοπίζεται στο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Καπανδριτίου, καθώς η φωτιά πέρασε την εθνική οδό πολλές φορές τη νύχτα, δημιουργώντας εστίες, που τελικά εξελίχθηκαν σε ενιαίο μέτωπο.

Σε αυτό το μέτωπο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά κατευθύνεται προς το Πολυδένδρι και το Καπανδρίτι, αλλά και προς τη Μαλακάσα και τη Λίμνη Μαραθώνα. Για αυτόν τον λόγο αυτό, εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση του Καπανδριτίου, του Πολυδενδρίου, της Μαλακάσας και του οικισμού Σφενδάλη, ενώ τη νύχτα εκκενώθηκε ο Βόθωνας προς τη Λίμνη Μαραθώνα και οι οικισμοί Ποντίων και Πευκόφυτο του Αγίου Στεφάνου.





Ο Άγιος Στέφανος, όπως αναφέρουν από την Πυροσβεστική, δεν κινδυνεύει πλέον και ο κίνδυνος μεταφέρεται προς το Καπανδρίτι και τη Μαλακάσα.





Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκτός από τη φωτιά, είναι και ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει τον ουρανό όλης της Αττικής, δημιουργώντας μία πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα.



Στο μέτωπο της πυρκαγιάς δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες ισχυρές επίγειες δυνάμεις, καθώς και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν από το πρωί, αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού καίγεται πυκνό δάσος.





Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν από το πρωί και οι 83 πυροσβέστες που έφτασαν τη νύχτα από τη Γαλλία, η οποία είναι μεταξύ των χωρών που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα για βοήθεια που επέβαλε η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.





Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα πιο δύσκολη, καθώς προβλέπονται άνεμοι από το μεσημέρι και ήδη άρχισε να φυσάει στην περιοχή.





Εκτός ελέγχου είναι και το δεύτερο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στις Αφίδνες, όπου -εκτός των άλλων- και ένα εργοστάσιο με χρώματα και διαλυτικά στον παράδρομο της εθνικής οδού. Η φωτιά συνοδεύεται από απανωτές εκρήξεις, που εμποδίζουν τους πυροσβέστες να πλησιάσουν.





Επίσης, στις Αφίδνες, που έχουν εκκενωθεί από χθες, μαζί με το Κρυονέρι, τη Δροσοπηγή και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά αυτήν την ώρα δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση των ζημιών.





Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, μέσα στην οποία εξελίσσεται το τρίτο μέτωπο της πυρκαγιάς. Και εκεί έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές αρκετά σπίτια.

