Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "χορό" των Ρίχτερ η Τήλος και η Νίσυρος.

Νέα σεισμική δόνηση στην θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά της Τηλου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η νέα σεισμική δόνηση ήταν ισχύος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Τήλου και Νισύρου έχουν καταγραφεί έξι σεισμικές δονήσεις ενώ ανάλογη κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες.

Οι σεισμικές δονήσεις έχουν γίνει αισθητές από τους κατοίκους των δύο νησιών χωρίς να προκληθεί κλίμα ανησυχίας. Τόσο ο δήμος Νισύρου όσο και ο δήμος Τήλου βρίσκονται σε επαφή με σεισμολόγους που παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικότητας.