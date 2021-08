Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Εύβοια: Εκκενώνεται το Κέντρο Υγείας στο Μαντούδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική είναι η κατάσταση στην Εύβοια. Το Κέντρο Υγείας εκκενώνεται με απόφαση Κικίλια.

Μετά από εντολή της Πολιτικής Προστασίας εκκενώνεται το Κέντρο Υγείας στο Μαντούδι Εύβοιας υπό τον συντονισμό του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Φώτη Σερέτη.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, οι γιατροί και όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας θα μεταφερθούν στην Χαλκίδα για να συνδράμουν με τις υπηρεσίες τους το Νοσοκομείο που έχει τεθεί από προχθές σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.

Δύο από τους γιατρούς θα ενισχύσουν τα δύο ασθενοφόρα που παραμένουν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή προκειμένου να καλύψουν τους πυροσβέστες που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.