Φωτιά στην Τουρκία: απειλείται ηλεκτρικός σταθμός στα Μούγλα

Δασική πυρκαγιά στην νότια Τουρκία πλησιάζει ηλεκτρικό σταθμό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μία ημέρα αφού οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο φωτιά γύρω από άλλον θερμοηλεκτρικό σταθμό της ίδιας περιοχής, καθώς πυρκαγιές μαίνονται στην νότια Τουρκία για δέκατη ημέρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί στις νότιες επαρχίες από τις πυρκαγιές που ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τις «χειρότερες που έχουν εκδηλωθεί ποτέ». Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και χιλιάδες Τούρκοι και ξένοι τουρίστες έχουν διαφύγει από τους τόπους της καταστροφής.

Πυρκαγιά στην επαρχία των Μούγλων, όπου βρίσκονται τα θέρετρα του Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός) και της Μαρμαρίδας, έχει πλησιάσει στα 5 χιλιόμετρα τον θερμοηλεκτρικό σταθμό Γενίκεϊ, σύμφωνα με πηγή της δασικής υπηρεσίας.

Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί γύρω από τον σταθμό, καθώς η πυρκαγιά έχει πλησιάσει την παρακείμενη περιοχή Μπαΐρκεϊ, σύμφωνα με τον δήμο του Μίλας όπου βρίσκεται ο σταθμός. Πυροσβέστες έχουν σπεύσει στην περιοχή από την Μαρμαρίδα, όπου οι πυρκαγιές έχουν σβήσει.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών έχουν συμβάλει στην εξάπλωση των πυρκαγιών. Πυρκαγιά απείλησε τον ηλεκτρικό σταθμό του Κεμέρκεϊ στην ακτή της Μεσογείου, που βρίσκεται περί τα 15 χιλιόμετρα από τον σταθμό του Γενίκεϊ , αλλά αυτή η φωτιά ετέθη υπό έλεγχο χθες. Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο 196 πυρκαγιές τις τελευταίες δέκα ημέρες, ενώ 12 δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επαρχία των Μούγλων είναι μία από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν καεί εκεί 550.000 στρέμματα -υπερδιπλάσια όσων κάηκαν πέρυσι σε ολόκληρη την Τουρκία- και 36.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι τουρκικές αρχές κατηγορούνται για έλλειψη προετοιμασίας, αφού επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι μόνο μικρό μέρος των ήδη μειωμένων πόρων για την πρόληψη των πυρκαγιών έχουν δαπανηθεί.

