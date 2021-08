Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο: Η Σερβία αντίπαλος της εθνικής Ελλάδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σερβία θα τεθεί αντιμέτωπη με την εθνική Ελλάδας, επιδιώκοντας να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο Ρίο.

Με... υπογραφή Φιλίποβιτς η Σερβία ολοκλήρωσε μία μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στον τελικό του ανδρικού τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την εθνική Ελλάδας, επιδιώκοντας να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο Ρίο.

Με γκολ του νέου άσου του Ολυμπιακού, 26 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, οι «πλάβι» επέστρεψαν από το -3 και νίκησαν 10-9 την -αήττητη μέχρι σήμερα- Ισπανία, εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό της Κυριακής (8/8, 10:30). Οι Ιβηρες θα αρκεστούν να παλέψουν για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στην Ουγγαρία.

Οι Σέρβοι, παίζοντας εκπληκτική άμυνα (ιδιαίτερα στον παίκτη λιγότερο), προηγήθηκαν 2-0 στην πρώτη περίοδο, όμως στη συνέχεια η Ισπανία βρήκε λύσεις στην κόντρα και από το φουνταριστό και με σερί 4-0 ανέτρεψε την κατάσταση. Η άμυνα των Ιβήρων «στραγγάλισε» τους παίκτες του Ντέγιαν Σάβιτς, ο Ντάνι Λόπεθ «κατέβασε ρολά» και η διαφορά με τέρματα των Γρανάδος και Μάγιαρακ ανέβηκε στα τρία γκολ (7-4), πριν μειώσει ο Ράσοβιτς σχεδόν στην εκπνοή της τρίτης περιόδου.

Οι Ολυμπιονίκες του Ρίο δεν παράτησαν το ματς και ισοφάρισαν 8-8 με τον Στέφαν Μίτροβιτς, 2΄20΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ταχούλ σε παίκτη παραπάνω έδωσε ξανά προβάδισμα στην Ισπανία, αλλά ο Μάντιτς «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και ο Φιλίποβιτς είπε την τελευταία λέξη, με έναν άπιαστο «κεραυνό» στα 26΄΄. Στην τελευταία επίθεση οι Ιβηρες έπαιξαν επτά εναντίον έξι, αφού προωθήθηκε και ο Λόπεθ, αλλά ο Λαρούμπε χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ και η Σερβία πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 2-0, 2-5, 1-2, 5-2

Τα γκολ:

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 3, Ράσοβιτς 2, Φιλίποβιτς 2, Γιάκσιτς, Πρλαϊνοβιτς, Στ. Μίτροβιτς

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μουναρίθ 2, Ταχούλ 2, Μάγιαρακ 2, Γρανάδος, Περόνε, Μπούστος

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Νίσυρο: Νέα δόνηση “ταρακούνησε” το νησί

Έγκλημα στη Λάρισα: Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος

Missing Alert για 50χρονη