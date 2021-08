Κοινωνία

Φονική φωτιά στην Αττική: Νεκρός κάτοικος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Τραγική κατάληξη είχει για την κάτοικο της περιοχής ο τραυματισμός του, την ώρα που η φωτιά στην περιοχή είναι ανεξέλεγκτη.

Πέθανε ο κάτοικος της Ιπποκρατείου Πολιτείας που διακομίστηκε νωρίτερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά από τον τραυματισμό του.

Ο άτυχος άνδρας, ήταν 38 ετών και εθελοντής πυροσβέστης.

Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο ΚΑΤ αναφέρει:

"Την 14:00 της σήμερον διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ κάτοικος της Ιπποκράτειου Πολιτείας, ηλικίας 38 ετών με κτύπημα στο κεφάλι με μη ανιχνεύσιμα ζωτικά σημεία, από πτώση στύλου της ΔΕΗ, σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων.

Έγινε προσπάθεια ανάνηψης επί 70 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα."

Στο μεταξύ, η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει πολύ δύσκολη, με το πύρινο μέτωπο να καίει ανεξέλεγκτο.

