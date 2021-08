Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Αττική: Σε υψηλά επίπεδα τα αιωρούμενα σωματίδια – Ενεργοποιείται το 1110

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας στην Αττική σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πάρα πολύ υψηλά επίπεδα αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 και αιθάλης, εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρας πάνω από το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση των υψηλών επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων μικροσωματιδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε συγκεκριμένες ώρες στο Βόρειο και Κεντρικό Τομέα καθώς και στον Πειραιά.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής έχει προχωρήσει στο συντονισμό και στην ενεργοποίηση του 1110 προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται όλο το 24ωρο, χωρίς καμία χρέωση, για την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων λόγω του τοξικού νέφους που δημιουργήθηκε από τις πυρκαγιές.

Με αφορμή την ανησυχητική αυτή εικόνα ο Περιφερειάρχης επισημαίνει: «Καλώ τους κάτοικους της Αττικής να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και σε περίπτωση που πρέπει να εξέλθουν των κατοικιών τους να χρησιμοποιούν μάσκες N95, ΚΝ95 ή FFP2, οι οποίες παρέχουν προστασία από τα σωματίδια PM2.5. Επίσης είναι σημαντικό να ακολουθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης σύμφωνα και με τις οδηγίες τις οποίες έχουμε εκδώσει καθώς και με βάση τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών έχει ήδη ενεργοποιηθεί και το τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο 1110 που λειτουργεί σε συνεργασία Περιφέρειας και ΙΣΑ. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής και η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας συνεργάζονται στενά με την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής. Παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου και ενημερώνουμε τους πολίτες».

Από στοιχεία του δικτύου αισθητήρων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ και της συνεργασίας με το Παρατηρητήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτα της 6 ης Αυγούστου οι συγκεντρώσεις των PM2.5 παρέμειναν σε μέτρια επίπεδα (περίπου στα 20 μg m -3 ) με μια μικρή επιβάρυνση στον βόρειο τομέα που ανήλθαν στα 40 μg m -3 .

Αυγούστου οι συγκεντρώσεις των PM2.5 παρέμειναν σε μέτρια επίπεδα (περίπου στα 20 μg m ) με μια μικρή επιβάρυνση στον βόρειο τομέα που ανήλθαν στα 40 μg m . Μεταξύ 7.00 και 11.00 το πρωί, υπήρξε απότομη αύξηση των συγκεντρώσεων αρχικά στον Πειραιά και τον Κεντρικό Τομέα και κατόπιν σε όλο το λεκανοπέδιο , με ωριαίες τιμές που ξεπέρασαν τα 100 μg m -3 , ωστόσο αρκετά χαμηλότερες από τα επίπεδα της πρώτης ημέρας τη φωτιάς, όταν τα μέγιστα ωριαία επίπεδα ξεπερνούσαν τα 300 μg m -3 .

και τον και , με ωριαίες τιμές που ξεπέρασαν τα 100 μg m , ωστόσο αρκετά χαμηλότερες από τα επίπεδα της πρώτης ημέρας τη φωτιάς, όταν τα μέγιστα ωριαία επίπεδα ξεπερνούσαν τα 300 μg m . Μετά τις 11.00 παρατηρείται σταδιακή βελτίωση, με τα επίπεδα στον Κεντρικό και Βόρειο τομέα να χαρακτηρίζονται μέτρια (περίπου στα 20 μg m -3 ), ενώ στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο παραμένουν σχετικά χαμηλότερα.

να χαρακτηρίζονται μέτρια (περίπου στα 20 μg m ), ενώ στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο παραμένουν σχετικά χαμηλότερα. Επισημαίνεται, ότι τα επίπεδα της σωματιδιακής ρύπανσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με την κατεύθυνση και ένταση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και την χωρική εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε οποιαδήποτε αξιόλογη μεταβολή της κατάστασης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ενημέρωση σε ωριαία βάση παρέχεται από την πλατφόρμα της Εθνικής Υποδομής PANACEA ( https://air-quality.gr/ ).

Να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις αιωρουμένων σωματιδίων ΡΜ2.5 πραγματοποιούνται με χρήση αισθητήρων οπτικής καταμέτρησης. Οι συγκεντρώσεις διορθώνονται με βάση πρότυπα όργανα αναφοράς.

Ακολουθούν διαγράμματα, σχετικοί χάρτες και σχετική εγκύκλιος του υπουργείου:

