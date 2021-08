Κοινωνία

Φωτιά στα Άνω Λιόσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για νέα εστία φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε, λίγο πριν τις 4:00 το απόγευμα, στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες βρίσκονται πίσω από το νέο Κοιμητήριο Άνω Λιοσίων και συγκεκριμένα στην περιοχή Ζωφριά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του Δήμου Φυλής με πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες και δίνουν μάχη για να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Το νέο αυτό μέτωπο έρχεται να προστεθεί στη λίστα πυρκαγιών στην Αττική, που μαίνονται ανεξέλεγκτες στην απέναντι πλευρά της εθνικής οδού, προς Καπανδρίτι, και από την πλευρά της Πάρνηθας στις Αφίδνες και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, όπου έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ ένας κάτοικος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία έχασε την ζωή του, καθώς έπεσε επάνω του στύλος της ΔΕΗ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του νεκροταφείου Άνω Λιοσίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2021

Φωτό: Forecastweather

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ηλεία: νέες εστίες και εκκενώσεις οικισμών

Φωτιά στη Μάνη: Πύρινη κόλαση, απειλούνται οικισμοί (εικόνες)

Φωκίδα: σύλληψη υπόπτου για πρόκληση φωτιάς