Κρυονέρι - Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, από ανακοπή καρδιάς

Εντοπίστηκε από τη σύζυγό του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, μέσα στο γραφείο του στο Κρυονέρι.

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς, μέσα στο εργοστάσιό του, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο κ.Μίχαλος εντοπίστηκε από τη σύζυγό του μέσα στο γραφείο του στο Κρυονέρι. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ διακομίσθηκε στο ΚΑΤ όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.





Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος βρισκόταν από την Πέμπτη στο εργοστάσιό του λόγω του κινδύνου που υπήρχε από τη φωτιά. Η γυναίκα του τον αναζητούσε για ώρες και τελικά βρέθηκε η ίδια στο γραφείο του, όπου τον εντόπισε χωρίς αισθήσεις, μετά από καρδιακό επεισόδιο, πιθανότατα λόγω του αυξημένου άγχους για την όλη κατάσταση.

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος γεννήθηκε το 1960 και ήταν γιος του βιομηχάνου και πολιτικού Χρήστου Μίχαλου. Σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο Essex (Μ. Βρετανίας) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα οικονομικών εφαρμογών στο London School of Economics. Το 1988 ανέλαβε την διοίκηση της οικογενειακής εταιρείας SWAN Α.Ε. Το 1993 εξελέγη μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΑ και το 2006 πρόεδρός του. Το 2002 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του Αραβοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και το 2004 αντιπρόεδρός του, ενώ το 2003 εξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής.

Την περίοδο 2004-2005 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Την περίοδο 2005 - 2006 διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενώ το 2007 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ. Το 2008 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ. Τον Δεκέμβριο 2011 επανεξελέγη για 4 έτη πρόεδρος ΕΒΕΑ και τον Μάρτιο 2012 εξελέγη πρόεδρος της ΚΕΕΕ (Kεντρική Ένωση Επιμελητηριων Ελλάδος). Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" από τον Νοέμβριο 2012 έως το Μάϊο 2015, καθώς και μέλος του Δ.Σ. "Αστήρ Παλλάς Ξενοδοχειακή Α.Ε." από τον Ιούνιο 2012 έως τον Ιούλιο 2017. Το 2013 συνίδρυσε την Μίχαλος Κωνσταντίνος & Σια Ι.Κ.Ε. (M Trading Group) της οποίας ήταν συνδιαχειριστής της. Ήταν παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών.

"Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του Προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου. Με πολύπλευρη δραστηριότητα, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος άφησε το δικό του αποτύπωμα στα δημόσια πράγματα και στο χώρο των επιχειρήσεων. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του" αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

