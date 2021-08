Υγεία - Περιβάλλον

Θερμοπληξία: τέσσερις θάνατοι στην Ρόδο

Φονικός ο καύσωνας στο "νησί των ιπποτών".

Τέσσερις θάνατοι καταγράφηκαν στη Ρόδο από θερμοπληξία τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για άτομα άνω των 55 έως 80 ετών που εισήχθησαν στο Νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό άνω των 42°C και άλλα σοβαρά συμπτώματα.

Στο μεταξύ αυξήθηκαν στους 30 οι ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Εξ αυτών δύο διασωληνώθηκαν ενώ όλοι είναι ανεμβολίαστοι σύμφωνα με έγκυρες πηγές, που επικαλείται η dimokratiki

ΠΗΓΗ: dimokratiki.gr

