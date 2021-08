Life

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 συντάσσει τις δυνάμεις της με τον "Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό", για την άμεση ανακούφιση και στήριξη των συνανθρώπων μας.

Ο ΑΝΤ1 δηλώνει την ενεργή συμπαράστασή του στους πληγέντες των πρόσφατων πυρκαγιών και αποδεικνύει με πράξεις ότι η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 συντάσσει τις δυνάμεις της με τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» σε μια συνεργασία για την άμεση ανακούφιση και στήριξη των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται από την πύρινη λαίλαπα. Για αυτό τον σκοπό, ο ΑΝΤ1 δημιουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για την προσφορά οικονομικής βοήθειας σε όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά, μπορούν να καλούν στα παρακάτω τηλέφωνα: 2103646005 και 2103609825.

Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για πληροφόρηση, ο ΑΝΤ1 τροποποίησε από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμά του με σκοπό την άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Μέσα από ένα μαραθώνιο ανταποκρίσεων από τα πύρινα μέτωπα, όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του καναλιού συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, καταγράφοντας και μεταδίδοντας όλες τις εικόνες και τις εξελίξεις της πύρινης τραγωδίας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ο ΑΝΤ1 έχει τα αντανακλαστικά και ανταποκρίνεται πάντα με όλες του τις δυνάμεις στις ανάγκες των πολιτών και στις έκτακτες καταστάσεις, μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες.

Μιλώντας στην Μαρία Σαράφογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Αντώνης Αυγερινός, Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, αφού εξήρε την πρωτοβουλία του Ομίλου και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την οικογένεια του ΑΝΤ1, είπε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης προς τους πυροπαθείς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν σταματάει το κέντρο μας να δέχεται τηλεφωνήματα. Είναι κάτι πρωτοφανές, ιδιαίτερα συγκινητικό, που δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αγάπης και αλληλεγγύης».

Προσέθεσε δε ότι «στον σταθμό μας, στην Βαρυμπόμπη, εκατοντάδες άνθρωποι φέρνουν ότι μπορείτε να φανταστείτε», από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να συνδράμουν τους πυρόπληκτους.







