Οικονομία

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του

Σοκ στην επιχειρηματική κοινότητα για τον αδόκητο χαμό του Προέδρου του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕΕ, μέσα στο εργοστάσιο του, στο Κρυονέρι, που δοκιμάζεται από την φωτιά.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Κωνσταντίνου Μίχαλου, μέσα στο εργοστάσιο του, στο Κρυονέρι Αττικής, που έχει τυλιχθεί από τις φλόγες, προκάλεσε θρήνο στους οικείους και θλίψη στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο.

Σε δήλωση του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του Προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου. Με πολύπλευρη δραστηριότητα, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος άφησε το δικό του αποτύπωμα στα δημόσια πράγματα και στο χώρο των επιχειρήσεων. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είχε συναντηθεί στο Κρυονέρι με τον Αλέξη Τσίπρα που επισκέφθηκε την πυρόπληκτη. Σε μήνυμα του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Συγκλονισμένος από την είδηση της απώλειας του Κωνσταντίνου Μίχαλου. Πριν από λίγες ώρες ήμασταν μαζί στο μέτωπο της φωτιάς στο Κρυονέρι. Συλλυπητήρια και κουράγιο στους οικείους του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει σε ανακοίνωση του «Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος αγωνιούσε, όπως χιλιάδες συμπολίτες μας, για τους κόπους μίας ζωής που απειλούνται να γίνουν στάχτη. Σε όλη την πορεία του ο Κωνσταντίνος Μίχαλος συνέδεσε το όνομά του με τον επιμελητηριακό θεσμό και το ελληνικό επιχειρείν. Από το 2011 Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και από το 2012 επικεφαλής και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιβίωση και την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τα παιδιά και τους οικείους του».

Ο Παύλος Χρηστίδης, εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ αναφέρει «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον τραγικό θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου, Προέδρου του ΕΒΕΑ. Έφυγε από την ζωή ένας συνεπής εκπρόσωπος του κόσμου των επιχειρήσεων και του επιμελητηριακού θεσμού. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Το ΚΚΕ με μήνυμα του «εκφράζει τη θλίψη του για τον απροσδόκητο θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου, προέδρου του ΕΒΕΑ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η Ελληνική Λύση εεπίσης εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε «Με θλίψη και αποτροπιασμό έμαθα για τον θάνατο του συμμαθητή, συμφοιτητή και φίλου Κωνσταντίνου Μίχαλου. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω».

Πατούλης: χθες βράδυ ήταν δίπλα μου στο Κρυονέρι

Σε δήλωση του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, αναφέρει «Ο αδόκητος χαμός του καλού φίλου και συνεργάτη Κωνσταντίνου Μίχαλου, με βρίσκει συντετριμμένο. Χθες το βράδυ βρισκόμασταν δίπλα δίπλα στο Κρυονέρι και μοιραζόμασταν την αγωνία για την καταστροφική πυρκαγιά και σήμερα μαθαίνω για τον αναπάντεχο χαμό του. Η απώλεια του, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για την ανάταξη της χώρας. Ο επιχειρηματικός κόσμος χάνει έναν πολύτιμο μαχητή και εγώ ένα εξαιρετικό φίλο και συνοδοιπόρο. Εκφράζω την απέραντη θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Τους εύχομαι καλό κουράγιο».

ΕΒΕΑ: ορφάνεψε η επιμελητηριακή κοινότητα

Σε ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αναφέρονται τα εξής:

"Βαρύ πένθος για τον επιμελητηριακό και επιχειρηματικό κόσμο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίων Αθηνών, καθώς σήμερα το μεσημέρι έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή ο Πρόεδρός τους Κωνσταντίνος Μίχαλος. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, βρισκόταν στο εργοστάσιό του στο Κρυονέρι Αττικής και έδινε μάχη με τις φλόγες που κατάκαιγαν την περιοχή και πλησίαζαν επικίνδυνα το εργοστάσιο του, όταν τον πρόδωσε η καρδιά του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή χωρίς επιτυχία".

Βιογραφικό σημείωμα του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος γεννήθηκε το 1960 και ήταν γιος του πολιτικού Χρήστου Μίχαλου. Σπούδασε Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Essex της Μ. Βρετανίας, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics & Political Science σε θέματα οικονομικών εφαρμογών.

Εδώ και 25 χρόνια, μέσα από την Επιμελητηριακή του δράση, υπερασπίστηκε τα συμφέροντα εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους. Υπηρετώντας τον Επιμελητηριακό Θεσμό από ηγετικές θέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, εργάστηκε συστηματικά για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών, θεσμών και εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Από το 1993 ως το 2005 ήταν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, στο οποίο, την περίοδο 1998 – 2002, κατείχε τη θέση του Οικονομικού Επόπτη.

Από το 2006 είναι ο δέκατος πέμπτος Πρόεδρος του ΕΒΕΑ (θέση στην οποία επανεξελέγη τον Δεκέμβριο του 2011 και του 2017) και από το 2012 Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Τον Ιούνιο του 2014 αναδείχθηκε ομόφωνα Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), η οποία εκπροσωπεί 1.700 περιφερειακά και τοπικά Επιμελητήρια και περισσότερες από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε 43 χώρες. Στη θέση αυτή επανεξελέγη τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2017.

Το 2014 ανέλαβε την Προεδρία της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, η οποία προωθεί τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων σε 10 χώρες.

Εκπροσώπησε την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στη Λέσχη των 16 Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων (EU Metropolitan CCI).

Επίσης

Το 2002 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του Αραβοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και το 2004 Αντιπρόεδρός του, ενώ το 2003 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής.

Το 2004 – 2005 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το 2005 – 2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών.

Το 2007 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ.

Το 2009 εξελέγη μέλος ΔΣ του ΟΤΕ.

Το 2012 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ASTIR PALACE Α.Ε. και του Δ.Σ. της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Παράλληλα με την εγχώρια και διεθνή επιμελητηριακή του δράση, ακολούθησε πολυετή καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, ξεκινώντας από το Λονδίνο το 1983 ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε χρηματιστηριακές εταιρείες. Το 1988 επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της βιομηχανικής – εξαγωγικής εταιρείας SWAN Α.Ε. που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής. Το 2011 ίδρυσε την M TRADING GROUP και το 2012 ένα πρότυπο εμπορευματικό κέντρο εμπορίου και διανομών στη Νότιο Ελλάδα, συνεχίζοντας τις πετυχημένες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος ήταν έγγαμος με τέσσερα παιδιά".





