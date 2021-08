Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: σε κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων προσωρινά οι πυρόπληκτοι

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της Κυβέρνησης και σε πρώτη φάση στη διάθεση των πληγέντων έχουν τεθεί οι εγκαταστάσεις των Παιδικών Κατασκηνώσεων, στον Άγιο Ανδρέα της Νέας Μάκρης.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Αθηναίων, ενημερώνει ότι «για την προσωρινή φιλοξενία πολιτών, των οποίων οι κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές στην Αττική, ο δήμος Αθηναίων θέτει στη διάθεση των πληγέντων τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Κατασκηνώσεων, στον Άγιο Ανδρέα της Νέας Μάκρης».

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, μετά από αίτημα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσιμης κατάστασης.

«Οι πολίτες των πληγεισών περιοχών που έχουν ανάγκη στέγασης και αναζητούν προσωρινή φιλοξενία, μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή 1135.

Οι Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων, μπορούν να φιλοξενήσουν με ασφάλεια 450 άτομα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

