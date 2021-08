Κοινωνία

Πεδίον του Άρεως: δύο απόπειρες εμπρησμού (εικόνες)

Συνελήφθη και ανακρίνεται ύποπτη. Τι δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης.

Συναγερμός σήμανε περίπου στις 5:30 το απόγευμα στο Πεδίον του Άρεως όπου επιχειρήθηκε εμπρησμός και μάλιστα δύο φορές.

Μετά από καταγγελίες περίοικων και διερχόμενων συνελήφθη μια ύποπτη γυναίκα η οποία ανακρίνεται στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Οι φωτιές τέθηκαν υπό έλεγχο καθώς στελέχη της Περιφέρειας επενέβησαν άμεσα με μικρό πυροσβεστικό όχημα το οποίο έχει διατεθεί και ήταν σε επιφυλακή. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνέβαλε καθοριστικά και όχημα της πυροσβεστικής.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ενημερώθηκε άμεσα από το διευθυντή Πάρκων και Αλσών και υπεύθυνο για το Πεδίο του Άρεως Ε. Κοκμοτό, από τον οποίο και ζήτησε να υπάρχει αυξημένη επιφυλακή.

Με αφορμή το συγκεκριμένο συμβάν ο Γ. Πατούλης δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι επιχειρήθηκε να μπει φωτιά στην καρδιά της Αθήνας, στο πάρκο μας. Οφείλουμε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και να προβαίνουμε σε καταγγελία κάθε ύποπτης κίνησης. Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της πυροσβεστικής και της Περιφέρειας Αττικής τα οποία επενέβησαν άμεσα και η φωτιά ετέθη υπο έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις».





