Η φωτιά στα Άνω Λιόσια κινείται προς την Πετρούπολη

Αγωνιώδεις προσπάθειες να ελεγχθεί πριν πέσει η νύχτα και σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Σούνιο. Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Άνω Λιόσια και σύμφωνα με την Πυροσβεστική κινείται προς την Πετρούπολη καθώς στην περιοχή έχουν αρχίσει να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή ωστόσο γίνεται μάχη να ελεγχθεί η πυρκαγιά πριν νυχτώσει. Αυτή την ώρα επιχειρούν για την κατάσβεσή της 25 πυροσβέστες με δώδεκα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο 67ο χιλιόμετρο Αθηνών – Σουνίου μετά τα Λεγρενά, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν είκοσι πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα ελικόπτερο.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου από το ύψος του καταστήματος MARIDASEAFOOD RESTAURANT έως το ναό του Ποσειδώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

