Φωτιά στην Αττική - Αμυγδαλέζα: εκκένωση του Κέντρου Κράτησης

Τι αναφέρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την διαδικασία εκκένωσης και μεταφοράς όσων κρατούνται εκεί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, «για λόγους ασφαλείας, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, αποφασίσθηκε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η προληπτική εκκένωση του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στην Αμυγδαλέζα και η ασφαλής μεταφορά των ατόμων σε δομές της Αττικής».

