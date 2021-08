Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική - Μαλακάσα: πέρασε την Εθνική το πύρινο μέτωπο

Καίγονται ακόμη και τα φυτά στις νησ/ιδες της Εθνικής Οδού. Αγώνας των πυροσβεστικών δυνάμεων να μην κινηθούν οι φλόγες προς το Μαρκόπουλο Ωρωπού. Εκκενώθηκε το κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα.

Νέο μεγάλο μέτωπο εντοπίζεται δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας καθώς γύρω στις 22:30 της Παρασκευής, οι φλόγες πέρασαν προς το ρεύμα της καθόδου με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να μην περάσει στο ρεύμα προς Λαμία και συγκεκριμένα προς το Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Βασίλης Κόκκαλης, «υπάρχει ένα πελώριο μέτωπο στους Θρακομακεδόνες, με κατεύθυνση προς την κορυφή της Πάρνηθας. Δεν ξέρουμε τι ζημιές έχει κάνει, αν δεν σταματήσει η φωτιά».

Όπως τόνισε, «έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά είναι δύσβατη η περιοχή και δεν μπορούν να δουλέψουν τα επίγεια τμήματα πυρόσβεσης», εκφράζοντας φόβους

«Στην Μαλακάσα, η φωτιά πέρασε την Εθνική Οδό, δεν υπήρχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο εκείνο, όπου ήταν πολύ πυκνό το δάσος και είναι πολύ δύσκολο ότι οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν οτιδήποτε», είπε ο κ. Κόκκαλης.

Όπως τόνισε, είναι χαρακτηριστικό ότι «έχουν πάρει φωτιά και τα φυτά στις νησίδες», ενώ όπως είπε η φωτιά έχει κατεύθυνση προς τον Ωρωπό, προς την θάλασσα.

Ο Δήμαρχος της περιοχής, λίγο πριν απο τα μεσάνυχτα, είπε στον ΑΝΤ1 ότι γίνεται μεγάλη μάχη για να κρατηθεί η φωτιά πριν προχωρήσει σημαντικά προς το Μαρκόπουλο Ωρωπού, σημείωσε ότι το μέτωπο ειναι ευρύ στην Μαλακάσα και η φωτιά μπορεί να περάσει στην άλλη πλευρά της Εθνικής απο πολλά σημεία και ότι έχουν κινηθεί απο νωρίτερα οι διαδικασίες για να υπάρξει προληπτική εκκένωση συνολικά πέντε οικισμών της περιοχής.

Αυτό που επεσήμανε πάντως ειναι τον προβληματίζει και ακόμη ένα μεγάλο μέτωπο φωτιάς, πάνω απο τον σταθμό των οχημάτων αποχιονισμού, λίγο μετά τα διόδια των Αφιδνών.

Νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού και αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του προαναχωρισιακού κέντρου κράτησης στην Αμυγδαλέζα.

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει στους επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος νέα αναζωπύρωση στη Βαρυμπόμπη εξαιτίας της οποίας δόθηκε νωρίτερα εντολή να εκκενωθούν οι Θρακομακεδόνες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το μέτωπο που ξεκίνησε πάνω από το αεροδρόμιο του Τατοΐου κατευθύνεται προς τους Θρακομακεδόνες και το Ολυμπιακό χωριό, όπου έχει γίνει από τους πυροσβέστες ζώνη για να εμποδίσουν την εξάπλωσή της.

Ο δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τόνισε ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι δραματική καθώς το πύρινο μέτωπο είναι τεραστίων διαστάσεων. Ξεκινάει από τη Βαρυμπόμπη και κατευθύνεται δυτικά προς τους Θρακομακεδόνες και την Πάρνηθα προς το τελεφερίκ.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς πλέον τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν με τη δύση του ήλου και όπως είπε ο κ. Βρεττός οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα καθώς καίγεται παρθένο δάσος στο οποίο δεν μπορούν να εισχωρήσουν και πλέον κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει η φωτιά.

Μάλιστα το 112 έστειλε μήνυμα για την εκκένωση της Ροδόπολης και της Σταμάτας. Οι κάτοικοι καλούνται να φύγουν από τις περιοχές αυτές λόγω της μανίας της φωτιάς που πλησιάζει στους οικισμούς. «Αν βρίσκεστε στους οικισμούς Ροδόπολης ή Σταμάτας, εκκενώστε τώρα προς Αθήνα μέσω Λεωφ.Θησέως και Κηφισίας. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας» αναφέρει το μήνυμα.

Σχεδόν παράλληλα, δόθηκε νέα εντολή εκκένωσης για την περιοχή της Βαρυμπόμπης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών στις περιοχές Καλέτζι, Γραμματικό και Λίμνη Μαραθώνα. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου επικεφαλή Διοικητή της Περιφέρειας Πυροσβεστικής Αττικής για προληπτικούς λόγους προστασίας της υγείας των πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, από την συνεχιζόμενη δασική πυρκαγιά.

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα η Αστυνομία απομακρύνει τον κόσμο από την περιοχή της πυρκαγιάς και τους οικισμούς που είχαν εκκενωθεί από νωρίς.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη φωτιά ξεκίνησε απέναντι από τις Αφίδνες, πέρασε την εθνική οδό, κινήθηκε βόρεια προς το Καπανδρίτι και στη συνέχεια γύρισε νότια όπου έφτασε σχεδόν έως τη Λίμνη Μαραθώνα και αργοτερα απειλούσε τον Άγιο Στέφανο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι επίσης τα μέτωπα της πυρκαγιάς στις Αφίδνες, όπου η φωτιά είναι μέσα στα σπίτια όπως επίσης και προς την πλευρά του Κρυονερίου και της Ιπποκρατείου Πολιτείας, όπου ένας κάτοικος έχασε την ζωή του, καθώς έπεσε επάνω του στύλος της ΔΕΗ.





Αυτή όμως δεν είναι η μόνη απώλεια. Νεκρός από ανακοπή καρδιάς, μέσα στο εργοστάσιό του, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Βρισκόταν από την Πέμπτη στο εργοστάσιό του λόγω του κινδύνου που υπήρχε από τη φωτιά. Η γυναίκα του τον αναζητούσε για ώρες και τελικά βρέθηκε η ίδια στο γραφείο του, όπου τον εντόπισε χωρίς αισθήσεις, μετά από καρδιακό επεισόδιο, πιθανότατα λόγω του αυξημένου άγχους για την όλη κατάσταση.

Σε εξέλιξη είναι επίσης και η πυρκαγιά που ξέσπασε στα Άνω Λόσια η οποία καίει χαμηλή βλάστηση αλλά σύμφωνα με την Πυροσβευστική έφτασε στις παρυφές του Ποικίλου Όρους.

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Σούνιο.

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκτός από τη φωτιά, είναι και ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει τον ουρανό όλης της Αττικής, δημιουργώντας μία πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ υψηλά επίπεδα αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 και αιθάλης, εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρας πάνω από το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση των υψηλών επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων μικροσωματιδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε συγκεκριμένες ώρες στο Βόρειο και Κεντρικό Τομέα καθώς και στον Πειραιά.

Κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Σε άμεση ενεργοποίηση του σχεδίου «Αγνοδίκη» από την πρώτη στιγμή εμφάνισης των πύρινων μετώπων σε όλη τη χώρα, προχώρησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του.

Την πρώτη περίπτωση αναγκαίας εφαρμογής των παραμέτρων του σχεδίου αποτέλεσε η χθεσινοβραδινή εκκένωση της δομής φιλοξενίας της Μαλακάσας, με τη μεταφορά του συνόλου των διαμενόντων στη δομή της Ριτσώνας να ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συνέβαλαν στην ενίσχυση με επιπλέον ιατρικό προσωπικό της δομής της Ριτσώνας, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μερίμνησε για τη μεταφορά επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού στη δομή. Το υπουργείο με τη βοήθεια του ΔΟΜ μοιράζουν στους εκτάκτως φιλοξενούμενους στη Ριτσώνα φιάλες νερού, συσσσίτια, μάσκες προστασίας μίας χρήσης και είδη υγιεινής, ενώ το υπουργείο έχει μεταφέρει και χημικές τουαλέτες και υπνόσακους.

Όπως επισημαίνεται, ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τα ασυνόδευτα παιδιά της δομής της Μαλακάσας, τα οποία χτες διέμειναν στην ασφαλή ζώνη της δομής της Ριτσώνας, ενώ σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν με μέριμνα της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σε άλλες προσωρινές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων. Την ίδια ώρα, συνεχίζει η ανακοίνωση, έχουν ενημερωθεί όλες οι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που λειτουργούν στις περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από την Πολιτική Προστασία ως «κατηγορίας κινδύνου 5», για τα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να τηρούν και τα βήματα που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εκκένωσης. Επιπλέον, με απόφαση του γενικού γραμματέα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι δομές φιλοξενίας της Νότιας Ελλάδας και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης του Ανατολικού Αιγαίου «βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, έχοντας προετοιμαστεί καταλλήλως για δυνητικά σενάρια προληπτικής απομάκρυνσης του πληθυσμού».





