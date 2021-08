Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Νίσυρο

Ποιο είναι το μέγθος και το επίκεντρο της νέας σεισμικής δόνησης

Ασθενής σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο της Νισύρου.

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι, στις 22:57 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 347 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 34 χλμ. ΝΝΔ της πόλης της Νισύρου.

