Φωτιές: νέα νύχτα αγωνίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (βίντεο)

Εφιαλτικές εικόνες από τις πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1.

Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα αναμένεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και τους πολίτες της Αττικής που έχουν πληγεί από τα τεράστια πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να μπορούν να ελεγχθούν σύντομα.

Νέο μεγάλο μέτωπο μαίνεται δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας καθώς οι φλόγες πέρασαν προς το ρεύμα της καθόδου με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να μην περάσει στο ρεύμα προς Λαμία και συγκεκριμένα προς το Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Βασίλης Κόκκαλης, «υπάρχει ένα πελώριο μέτωπο στους Θρακομακεδόνες, με κατεύθυνση προς την κορυφή της Πάρνηθας. Δεν ξέρουμε τι ζημιές έχει κάνει, αν δεν σταματήσει η φωτιά». «Στην Μαλακάσα, η φωτιά πέρασε την Εθνική Οδό, δεν υπήρχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο εκείνο, όπου ήταν πολύ πυκνό το δάσος και είναι πολύ δύσκολο ότι οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν οτιδήποτε», είπε ο κ. Κόκκαλης.





Νέα εντολή εκκένωσης δόθηκε για την περιοχή της Βαρυμπόμπης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών στις περιοχές Καλέτζι, Γραμματικό και Λίμνη Μαραθώνα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι επίσης τα μέτωπα της πυρκαγιάς στις Αφίδνες, όπου η φωτιά είναι μέσα στα σπίτια όπως επίσης και προς την πλευρά του Κρυονερίου και της Ιπποκρατείου Πολιτείας, όπου ένας κάτοικος έχασε την ζωή του, καθώς έπεσε επάνω του στύλος της ΔΕΗ.

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς, μέσα στο εργοστάσιό του, στο Κρυονέρι, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Βρισκόταν από την Πέμπτη στο εργοστάσιό του λόγω του κινδύνου που υπήρχε από τη φωτιά.

Νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού και αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στην Αμυγδαλέζα.

Σε σχετική ανακοίνωση του, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε τους καταναλωτές ότι «προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της ηπειρωτικής χώρας είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει εκ περιτροπής διακοπές σε συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ».

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Εύβοια. Ροβιές, Μυρτιά και Κεχριές μαζί με τη Λίμνη και τη Βατερή, μία τουριστική περιοχή με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κοντά στην Λίμνη, βλέπουν πλέον τις φλόγες στις πόρτες τους καθώς έχουν κυκλωθεί, με τους πυροσβέστες να μην προλαβαίνουν τις κλήσεις.

Συνολικά 650 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με φέρι μποτ από τη Λίμνη Ευβοίας. Σύμφωνα με το Λιμενικό, κάτοικοι και τουρίστες επιβιβάστηκαν τόσο από το λιμάνι της Λίμνης όσο και από την παραλία Κοχύλι στο φέρι μποτ «Αλκυών». Όλοι τους μεταφέρθηκαν ασφαλείς στο λιμάνι της Αιδηψού, όπως αναφέρει το Λιμενικό.?

Τέσσερα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ηλεία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 310 πυροσβέστες με 105 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δίνουν μάχες με τις φλόγες.

Το πρώτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Νεμούτα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, όπου καίει πυκνό δάσος, ενώ το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται και αυτό στον ίδιο δήμο. Συγκεκριμένα, βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές, Ξηρόκαμπος και Αμπάρι, κινούμενο προς τις γειτονικές περιοχές, Βασιλάκι, Λούβρο και Υψηλό, ενώ ένα τρίτο μέτωπο είναι στις περιοχές, Κρυονέρι και Λάσδικας. Το τέταρτο μέτωπο είναι στην περιοχή Βαρβάσαινα, του δήμου Πύργου, καίγοντας δασική έκταση.

Στη Μεσσηνία, το πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Τσακώνας συνεχίζει να κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά του και να επεκτείνεται με τους ισχυρούς ανέμους.

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται το Γύθειο, εφιαλτική αναμένεται η νύχτα και στο Μαυροβούνι, ενώ οι κάτοικοι της Λακωνίας διαμαρτύρονται για την παντελή απουσία πυροσβεστικών αεροπλάνων και της δύο ημέρες της πύρινης λαίλαπας.

Ένα μέτωπο τεραστίων διαστάσεων έχει δημιουργηθεί στη Φωκίδα, καθώς πλέον όλο και περισσότερες περιοχές τυλίγονται στις φλόγες, ενώ την ίδια στιγμή καλούνται οι κάτοικοι να εκκενώσουν ακόμη και παραλιακές ζώνες.

Η φωτιά κινείται με ταχύτητα μετά την Ερατεινή και το βράδυ της Παρασκευής ζητήθηκε να εκκενωθούν ο Πάνορμος, ο Όρμος Λεμονιάς και οι Άγιοι Πάντες.

Ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στα Γρεβενά, ωστόσο δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

