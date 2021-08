Κοινωνία

Φωτιές στην Αττική: Βαρυμπόμπη και Θρακομακεδόνες σε πύρινο κλοιό

Τα δύο μέτωπα της φωτιάς έχουν περικυκλώσει τους δύο οικισμούς. Οι φλόγες έχουν μπει στις αυλές των σπιτιών. Μάχη για να μην φτάσει η φωτιά στον Ωρωπό.



Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση σε Θρακομακεδόνες και Βαρυμπόμπη, με το πύρινο μέτωπο να κινείται προς τον Ωρωπό, ενώ αναζωπύρωση της φωτιάς σημειώθηκε στην Μλακάσα.

Τα δύο μέτωπα της μεγάλης φωτιάς έχουν περικυκλώσει τους δύο οικισμούς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να διασώσουν περιουσίες και δασική έκταση, ωστόσο οι φλόγες έχουν μπει στις αυλές των σπιτιών.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη στείλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των δύο περιοχών, προκειμένου να απομακρυνθούν και να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Έκκληση στους πολίτες που είναι στις περιοχές στις οποίες έχει διαταχθεί εκκένωση από την Πυροσβεστική να φύγουν από τα σπίτια τους, απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός. Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε πως προέχει η ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων και προειδοποίησε πως είναι επικίνδυνο να παραμείνουν σ' αυτές τις περιοχές.

Επιβεβαίωσε πως υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις για εκκένωση, αναφερόμενος στους Θρακομακεδόνες και στη Βαρυμπόμπη.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι ζήτησε να ενεργοποιηθεί εκ νέου το 112 για τους Θρακομακεδόνες και τη Βαρυμπόμπη και προσέθεσε πως η Πυροσβεστική στο μέτρο του δυνατού θα στείλει κι άλλα οχήματα σε αυτές τις δύο περιοχές.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μη φτάσει η φωτιά στον Ωρωπό. Με τη συνδρομή και του στρατού, οι πυροσβέστες άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες για να εμποδίσουν τη φωτιά, ενώ έχουν εκκενωθεί οικισμοί.

Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Από χτες έχουν ενταχθεί στις δυνάμεις πυρόσβεσης, πυροσβέστες και αεροσκάφη που έχουν φτάσει από την Γαλλία, την Ουκρανία, καθώς και από την Κύπρο που έφτασαν πρώτοι προχτές ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της χώρας μας για βοήθεια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Εκατό Ουκρανοί είναι ήδη στην Εύβοια , 82 Γάλλοι στην Αττική, μαζί με 40 Κύπριους πυροσβέστες, όπως επίσης και τα δύο γαλλικά αεροσκάφη και ένα ακόμα καναντέρ από την Κροατία, ενώ από σήμερα εντάσσονται στις δυνάμεις πυρόσβεσης 16 Ισραηλινοί πυροσβέστες και τα δύο σουηδικά αεροσκάφη air tractor, ενώ αναμένονται σήμερα από την Ρουμανία 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα και τρία ελικόπτερα σούπερ πούμα από την Ελβετία. Δύο ακόμα αεροσκάφη από την Κύπρο επιχειρούν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική αυτή την ώρα στις πυρκαγιές από στις πυρκαγιές ισχύουν τα εξής:

Στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 5η Αυγούστου, στην περιοχή Βασιλικά Πάρνηθας, επιχειρούν 720 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 215 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 3 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων 1 συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν ως πεζοπόρα τμήματα 40 πυροσβέστες από τη Κύπρο, 80 πυροσβέστες από Γαλλία και 16 από Ισραήλ. Επίσης, συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της 3ης Αυγούστου, στην Βόρεια Εύβοια είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 246 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 66 οχήματα και 1Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν 100 πυροσβέστες ως πεζοπόρο τμήμα από την Ουκρανία. Επίσης, συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 4η Αυγούστου στις περιοχές, Αρχαία Ολυμπία και Λαμπέτι Ηλείας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α., το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας σε είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 4η Αυγούστου, στην Μέλπεια Μεσσηνίας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 3 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 25 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

