Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Αττική: Αύξηση στα αιωρούμενα σωματίδια - Αποπνικτική η ατμόσφαιρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών καλεί τους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να φορούν μάσκες σε εξωτερικό χώρο.



Aύξηση των επιπέδων των επιβλαβών αιωρούμενων στην ατμόσφαιρα μικροσωματιδίων PM2.5 (λεπτά εισπνεόμενα σωματίδια, με διάμετρο περί τα 2,5 μικρόμετρα) καταγράφεται σχεδόν σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής, με μεγαλύτερη επιβάρυνση στα Βόρεια και Ανατολικά διαμερίσματα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Το ΕΑΑ καλεί «να κλείσουν οι κάτοικοι τα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών τους και αν πρέπει να εξέλθουν, να χρησιμοποιούν μάσκες N95, ΚΝ95 ή FFP2, που παρέχουν προστασία από τα σωματίδια PM2.5».

Τα στοιχεία για τα σωματίδια προέρχονται από το δίκτυο αισθητήρων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής έχει προχωρήσει στο συντονισμό και στην ενεργοποίηση του 1110 προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται όλο το 24ωρο, χωρίς καμία χρέωση, για την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων λόγω του τοξικού νέφους που δημιουργήθηκε από τις πυρκαγιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Αθήνα: Βαρυμπόμπη και Θρακομακεδόνες σε πύρινο κλοιό

Φωτιά στην Εύβοια: Νέο πύρινο μέτωπο προς Αιδηψό

Σεισμός στη Νίσυρο: Νέα δόνηση “ταρακούνησε” το νησί