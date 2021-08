Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Μπάσκετ: Χρυσό μετάλλιο οι ΗΠΑ

Oι ΗΠΑ κατέκτησαν το τέταρτο διαδοχικό και 16ο στο σύνολο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.



Oι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί έναντι της Γαλλίας στον τελικό του Ολυμπιακού Τουρνουά μπάσκετ των ανδρών, στο Τόκιο, και κατέκτησαν το τέταρτο διαδοχικό και 16ο στο σύνολο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Αμερικανοί δεν είχαν... ξεχάσει τις δύο διαδοχικές ήττες από τους «τρικολόρ», στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας (2019) και στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Με διψήφιους τους Κέβιν Ντουράντ (29π.), Τζέισον Τέιτουμ (19π.), Ντέμιεν Λίλαρντ (11π.) και Τζρου Χόλιντεϊ (11π.) επικράτησαν με 87-82 της Γαλλίας και χάρισαν στις ΗΠΑ το 19ο Ολυμπιακό μετάλλιο στο μπάσκετ ανδρών στην Ιστορία (16 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα).

Αυτό ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες για τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών των ΗΠΑ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Κέβιν Ντουράντ, μετά από αυτά που κατέκτησε στο Λονδίνο (2012) και στο Ρίο ντε Τζανέιρο (2016).

Στην πρώτη θητεία του ως Ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, ο Γκρεγκ Πόποβιτς αναδείχτηκε «χρυσός», κι ενώ ως βοηθός είχε κατακτήσει το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο με τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004).

Οι μαχητικοί Γάλλοι που πίστεψαν σε μια τρίτη διαδοχική νίκη επί των ΗΠΑ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο συμβιβάστηκαν με το τρίτο ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστορία τους, το οποίο είναι τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο και στο σύνολο (1948, 2000, 2020). Παρά τους 16 πόντους που σημείωσαν οι Εβάν Φουρνιέ και Ρούντι Γκομπέρ δεν κατάφεραν να γίνουν η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κατακτά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, μετά από 33 χρόνια (1988 η ΕΣΣΔ στη Σεούλ) που θα ήταν και η 4η φορά που ευρωπαϊκή ομάδα ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 10-4 αξιοποιώντας την αστοχία των ΗΠΑ έξω από τη γραμμή του τριπόντου, καθώς είχαν 0/8 τρίποντα. Ο Ντουράντ με διαδοχικούς πόντους ισοφάρισε σε 15-15 και οι Αμερικανοί προηγήθηκαν με 18-22 στην 1η περίοδο. Οι Γάλλοι, αν και υπερείχαν στα αμυντικά ριμπάουντ και είχαν διπλάσιες ασίστ, ήταν επιρρεπείς στα λάθη. Οι Αμερικανοί οικοδόμησαν διψήφια διαφορά την οποία και διατηρούσαν στη 2η περίοδο για το 24-33. Με τους Γκομπέρ και Φουρνιέ, αλλά και 6 ασίστ του Νάντο ντε Κολό στο α΄ μέρος, οι Γάλλοι αντέδρασαν και έκλεισαν την ψαλίδα της διαφοράς, για το 39-44 του ημιχρόνου.

Οι «τρικολόρ» πλησίασαν απειλητικά, 44-46, με την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου. Όμως, η πιεστική άμυνα των παικτών του Γκρεγκ Πόποβιτς και οι συμπαραστάτες που βρήκε ο Ντουράντ στο σκοράρισμα έδωσαν εκ νέου ώθηση στο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Μετά το 45-56, η Γαλλία αντέδρασε μειώνοντας σε 50-56, ωστόσο οι ΗΠΑ επανέφεραν ξανά τη διαφορά στο +10 (50-60 και 52-62), με τον Ντουράντ πάλι σε πρώτο πλάνο. Η επιλογή του Βενσάν Κολέ να αποσύρει στον πάγκο τον Ντε Κολό και να ρίξει στην περιφέρεια τον Ερτέλ δεν του... βγήκε. Οι Αμερικανοί είχαν εύκολη αποστολή στο μαρκάρισμά του, τον υποχρέωσαν σε λάθη και έχοντας περισσότερες λύσεις από τους Γάλλους από τον πάγκο πάτησαν... γκάζι για το 57-71. Η Γαλλάι μείωσε σε 63-71 στο τέλος της 3ης περιόδου.

Αν και οι ΗΠΑ ξέφυγαν με +10 (63-73), οι «μπλε» έκαναν προσπάθεια για ανατροπή και πλησίασαν σε 70-73 με τρίποντο του Ντιλικινά. Το επιμέρους σκορ 2-9 των ΗΠΑ έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους, 72-82. Κι όμως, η Γαλλία δεν θα τα παρατούσε. Με μεγάλα σουτ, οι «τρικολόρ» απείλησαν εκ νέου (78-84) με 70 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Όμως, ο Φουρνιέ αποδείχτηκε άστοχος σε τρίποντο, στα 40΄΄ πριν τη λήξη. Οι ΗΠΑ ωστόσο στην συνέχεια είχαν 1/4 βολές (1/2 ο Χόλιντεϊ και 0/2 ο Λίλαρντ), για να μειώσει σε 82-85 η Γαλλία. Στην επόμενη φάση ο MVP Κέβιν Ντουράντ ευστόχησε σε 2 βολές και oι Αμερικανοί ήταν για 4η διαδοχική φορά «χρυσοί» σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο μπάσκετ ανδρών.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 39-44, 63-71, 82-87

Οι συνθέσεις:

ΓΑΛΛΙΑ (Βενσάν Κολέ): Ντιλικινά 5 (1), Λουβαβού Καμπαρό 11 (2), Ερτέλ, Μπατούμ 5 (1), Γιαμπουσέλε 13 (3), Φουρνιέ 16 (2), Ντε Κολό 12 (1), Πουαριέ, Γκομπέρ 16, Φαλ 4

ΗΠΑ (Γκρεγκ Πόποβιτς): ΛαΒιν 5, Λίλαρντ 11 (2), Ντουράντ 29 (3), Μίντλετον 4, Τέιτουμ 19 (3), Χόλιντεϊ 11, Αντεμπάγιο 6, Γκριν, Μπούκερ 2

