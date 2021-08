Πολιτική

Μητσοτάκης για φωτιές: άμεση αποκατάσταση των πληγέντων και αναδασώσεις

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα και την ηλεκτροδότηση. Ποιες όρισε ως προτεραιότητες, μετά το σβήσιμο των πυρκαγιών.

Την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις γυναίκες και τους άνδρες της Πυροσβεστικής, σε όλους τους εθελοντές, στην ΕΛΑΣ, στο Λιμενικό, για την τεράστια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν και χθες το βράδυ για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα.

«Η κατάσταση σήμερα είναι λίγο καλύτερη από χθες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά την ενημέρωσή του στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, στο Χαλάνδρι, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να συνεχίσουμε με πολύ μεγάλη ένταση την προσπάθεια ώστε να οριοθετηθούν όλες οι πυρκαγιές και να μην έχουμε κάποιο κίνδυνο αναζωπύρωσης».

Όπως επεσήμανε, «προτεραιότητα ήταν όλες αυτές τις μέρες πρώτα και πάνω απ' όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό η προστασία των περιουσιών (η φωτιά να μην εισέλθει εντός οικισμών γιατί σ' αυτή την περίπτωση θα είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές). Και βέβαια η προστασία των κρίσιμων υποδομών, πρωτίστως της ηλεκτροδότησης του Λεκανοπεδίου κι εκεί κατεβλήθη πολύ μεγάλη προσπάθεια και σήμερα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι ήμασταν χθες».

Όπως συμπλήρωσε, «θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη γι’ αυτό το οποίο έχει συμβεί, να διαβεβαιώσω για ακόμα μία φορά όλους τους πληγέντες ότι η αποκατάστασή τους θα είναι η πρώτη πολιτική μου προτεραιότητα, όλες οι καμένες εκτάσεις θα κριθούν αναδασωτέες, θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δρομολογούμε τα έργα προστασίας, τα αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις αναδασώσεις».

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι και με τη συμμετοχή της «κοινωνίας των πολιτών», «όταν περάσει αυτό το εφιαλτικό καλοκαίρι θα στρέψουμε όλη μας την προσοχή στο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και στο να αποκαταστήσουμε και πάλι το φυσικό μας περιβάλλον».

