Φωτιά στους Θρακομακεδόνες - Βρεττός: Φοβηθήκαμε ότι θα καούμε ζωντανοί

Ποια είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο. Επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών.



«Ελεγχόμενη» είναι η κατάσταση αυτή την στιγμή στους Θρακομακεδόνες, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη επιχείρηση την νύχτα στο πύρινο μέτωπο για να μην περάσει η φωτιά στην πόλη.

Σύμφωνα με τον κ. Βρεττό η φωτιά ξεκίνησε από τα βασιλικά κτήματα και τόνισε ότι τεράστιες εκτάσεις δάσους έχουν καεί.

«Φοβηθήκαμε οτι θα καούμε ζωντανοί», τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών, σημειώνοντας ότι «στην αρχή επιχειρούσε μόνο ένα όχημα» για μια περιοχή 10.000 κατοίκων.

«Εστάλησαν από την Περιφέρεια μηχανήματα και προσπάθησαν να αποτρέψουν την φωτιά να μπει στον ιστό της πόλης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση ήταν τέτοια που η φωτιά πέρασε στον ιστό της πόλης»

Όπως είπε «οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη τα ξημερώματα, ήταν πολύ δύσκολη βραδιά», ενώ ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. «Τελευταία στιγμή εισακουστήκαμε για να σωθεί η πόλη», υπογράμμισε.

