Ανδρεάκος: η φωτιά στην Μάνη θα σβήσει... μόνη της - Τα γαλόνια είναι για τα γραφεία

“Πυρά” κατά αξιωματικών της Πυροσβεστικής εξαπολύει ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης.

«Η φωτιά είναι μεγάλη, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, η φωτιά θα σβήσει μόνη της…όπου σταματήσει», είπε στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Ανδρεάκος, Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, για την μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, «Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα, ενώ και οι επίγειες δυνάμεις είναι αδρανείς», τονίζοντας ότι από ημέρες ζητά στήριξη από εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Ασκώντας έντονη κριτική κατά των πυροσβεστών, είπε «αυτά γίνονται όταν έρχονται αξιωματικοί από άλλες περιοχές και δεν γνωρίζουν την περιοχή, όπου μαίνεται η φωτιά».

Ακόμη, κατέκρινε την τακτική διάθεσης εναέριων μέσων πυρόσβεσης, λέγοντας ότι οι αρμόδιοι «δουλεύουν με ημίμετρα, για να δείξουν ότι έχουν παρουσία παντού. Δεν κάνουν ολοκληρωμένη δουλειά. Έχουν 100 αεροπλάνα και τα στέλνουν από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι το μέγα λάθος».

«Τα γαλόνια είναι για τα γραφεία, δεν είναι για τα χτήματα», είπε οργισμένος και απογοητευμένος ο Πέτρος Ανδρεάκος, λέγοντας ότι είναι πολλά χρόνια Δήμαρχος και έχει καλή γνώση για τις διαδικασίες και τις εξελίξεις.

