Φωτιές - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ακύρωση δρομολογίων την Κυριακή

Ποια δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν, λόγω των προβλημάτων στην κίνηση των συρμών που προκαλούνται από τα πύρινα μέτωπα.

Με βάση τις εξελίξεις στην πυρκαγιά που πλήττει την Βόρεια περιοχή της Αττικής και έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό τμήμα Αθήνα (ΣΚΑ) - Οινόη, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποχρεούται εκ νέου σε καταργήσεις δρομολογίων για την Κυριακή 8 Αυγούστου:

ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 52, 54, 56, 58

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ: 53, 55, 57, 59

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 884

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ: 885

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .

Τροποποιήσεις έχουν γίνει και στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ στην γραμή Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

