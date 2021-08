Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Συναγερμός για τις αναζωπυρώσεις

Αναζωπύρωση στο πύρινο μέτωπο της Πάρνηθας. Τιτάνιες οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε απόγνωση κάτοικοι που έχασαν σπίτια και περιουσίες.



Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι ισχυρότατες δυνάμεις στην πυρκαγιά της Αττικής, η οποία, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάζει μια ελαφρώς καλύτερη εικόνα από το πρωί σε σχέση με τη νύχτα, αλλά εξακολουθούν να τη θεωρούν εξαιρετικά επικίνδυνη ακόμα, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται αύξηση της έντασης των ανέμων και σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας τις συγκεκριμένες ώρες της ημέρας τα πράγματα μπορούν να γίνουν και πάλι ανεξέλεγκτα.

Μάλιστα, νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στο πύρινο μέτωπο της Πάρνηθας, σε μια περιοχή που οριοθετείται ανάμεσα σε Κρυονέρι και Θρακομακεδόνες.

Για το λόγο αυτό η προσπάθεια όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, επίγειων και εναέριων, εστιάζονται στο να μην δημιουργηθεί και πάλι ενιαίο μέτωπο, που θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες.

Όπως λένε οι πυροσβέστες η τεράστια έκταση που πήρε η πυρκαγιά από την ημέρα που ξεκίνησε, θα χρειαστεί πολλές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, αν καταφέρουν να σπάσουν τα μέτωπα, αισιοδοξούν ότι θα μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αναζωπυρώσεις. Για το λόγο αυτό όλα τα εναέρια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις καταπολεμούν τις μεγάλες εστίες σε όλη την περίμετρο.

Όσον αφορά αναλυτικά τα μέτωπα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε χτες το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας στο μέτωπο της Βαρυμπόμπης και των Θρακομακεδόνων, όπου μετά την μεγάλη αναζωπύρωση που έγινε χτες πάνω από το αεροδρόμιο, οι φλόγες μπήκαν στους οικισμούς, έκαψαν σπίτια και δημιούργησαν μια εφιαλτική κατάσταση.

Αυτή την ώρα η φωτιά ελέγχεται στους οικισμούς, αλλά υπάρχουν πολλές εστίες ακόμα, που αντιμετωπίζονται από τις δυνάμεις.

Στο μέτωπο της Μαλακάσας, που δημιουργήθηκε χτες όταν μια ακόμα φωτιά πέρασε την εθνική οδό από το βόρειο μέρος της περιμέτρου και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τις πρωινές ώρες δεν υπάρχει φλόγα, εκτός από κάποιες εστίες που ξεσπούν κατά διαστήματα στο δάσος. Έτσι έχει επιβραδυνθεί σημαντικά η εξάπλωση της φωτιάς προς Μαλακάσα και Ωρωπό, αλλά οι συνεχείς αναζωπυρώσεις αποτελούν δυνατό πονοκέφαλο, γι' αυτό γίνονται συνεχώς ρίψεις νερού από ελικόπτερα κυρίως.

Προς την ανατολική πλευρά το άλλο μέτωπο που δημιουργήθηκε προχτές προς Άγιο Στέφανο και Καπανδρίτι, από την άλλη φωτιά που πέρασε την εθνική οδό από τις Αφίδνες, όπως λένε τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, έχει «πέσει» αρκετά, αλλά φλόγες υπάρχουν ακόμα στους οικισμούς Πευκόφυτο και Ποντίων, όπου επίσης έχουν καεί σπίτια, ενώ παράλληλα καίει αργά κατά μήκος της Λίμνης του Μαραθώνα.

Στα υπόλοιπα σημεία της πυρκαγιάς, στις Αφίδνες και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, που επίσης έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των πρώην βασιλικών κτημάτων απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχουν πολλές αναζωπυρώσεις, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται πριν πάρουν διαστάσεις, αλλά ο κίνδυνος είναι ακόμα έντονος λόγω της αύξησης των ανέμων. Σημειώνεται ότι από το πρωί έχουν ενταχθεί στην δύναμη πυρόσβεσης της Αττικής οι 82 Γάλλοι πυροσβέστες και τα δύο γαλλικά καναντέρ, ενώ από σήμερα επιχειρούν και τα δύο αεροσκάφη air tractor από την Σουηδία, και το κροατικό καναντέρ.

Έφτασαν επίσης και οι 112 πυροσβέστες από την Ρουμανία με 23 οχήματα, οι οποίοι θα ενταχθούν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα προωθηθούν και θα επιχειρούν στην Εύβοια, μαζί και με τους 100 Ουκρανούς πυροσβέστες που ήδη επιχειρούν εκεί από το πρωί.

Εντός της ημέρα θα φτάσουν και τρία ελικόπτερα από τη Σουηδία καθώς και 16 Ισραηλινοί πυροσβέστες που επίσης θα επιχειρήσουν στην Αττική, ενώ ήδη επιχειρούν 40 Κύπριοι πυροσβέστες.

Αργά το μεσημέρι, ακόμη μια αναζωπύρωση προκάλεσε νέο πονοκέφαλο στις Αρχές, καθώς το μέτωπο αναπτύχθηκε σε περιοχή μεταξύ του Κρυονερίου και των Θρακομακεδόνων





