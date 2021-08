Κοινωνία

Καιρός: Ενισχύονται οι άνεμοι - Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Ποιες περιοχές είναι στο "κόκκινο".



Ενίσχυση των ανέμων αναμένεται σήμερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και αναμένεται να φτάσει έως τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Πολύ υψηλός διατηρείται ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα της χώρας, όπου θα υπάρξουν ιδιαίτερα δυσμενείς πυρο-μετεωρολογικές συνθήκες.

Με βάση τον Καναδικό πυρομετεωρολογικό δείκτη που χρησιμοποιεί επιχειρησιακά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, πολύ υψηλή επικινδυνότητα αναμένεται σήμερα σε Μυτιλήνη, Χίο, Ικαρία, Σάμο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Νότια Κρήτη και κατά τόπους σε Αττική, Εύβοια, Μεσηνία, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία και Κεντρική Μακεδονία και Θράκη.

