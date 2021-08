Οικονομία

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο για τον θάνατο του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ.



Η κηδεία του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνου Μίχαλου, ο οποίος απεβίωσε χθες, θα γίνει την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, στο Α΄ Νεκροταφείου Αθήνας. Όπως είναι γνωστό ο κ. Μίχαλος πέθανε από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 61 ετών, στο εργοστάσιό του που ήταν στην περίμετρο των πυρκαγιών της Β. Αττικής.

ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ: Η Επιμελητηριακή κοινότητα του τόπου μένει πολύ φτωχότερη

Ο πρόεδρος και τα μέλη των ΔΣ του ΕΒΕΠ και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής εκφράζουν, με σημερινή ανακοίνωση, «την βαθύτατη λύπη τους για την αιφνίδια απώλεια ενός σημαντικού άνθρωπου για την επιχειρηματικότητα του τόπου, του προέδρου του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕΕ, Κωνσταντίνου Μίχαλου. Η ανεκτίμητη προσφορά και αφοσίωση του θα μείνει ανεξίτηλη στον επιμελητηριακό θεσμό εντός και εκτός Ελλάδος και το κενό που αφήνει πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο.

Η Επιμελητηριακή κοινότητα του τόπου μένει πολύ φτωχότερη και πενθεί τον εμβληματικό πρόεδρο της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Καλό σου ταξίδι φίλε Κωνσταντίνε!».

Χατζηθεοδοσίου: Είμαι συγκλονισμένος

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου:

«Σοκ έχει προκαλέσει σε όλη την επιμελητηριακή κοινότητα αλλά και στον επιχειρηματικό χώρο, η είδηση του θανάτου του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου. Η προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων, καθώς και στην προστασία και ανάπτυξη του επιμελητηριακού θεσμού υπήρξε σημαντική, κάτι που αναγνωρίζουν ακόμη και πολιτικοί του αντίπαλοι.

Προσωπικά είμαι συγκλονισμένος και το μόνο που μπορώ να εκφράσω αυτή τη στιγμή είναι τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του για τη μεγάλη απώλεια. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος έγραψε τη δική του ιστορία στον χώρο των Επιμελητηρίων».

ΟΕΕ: Το πένθος είναι βαρύ

Επίσης ο πρόεδρος και η κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκφράζουν με σημερινή ανακοίνωση, τη βαθιά θλίψη τους για τον ξαφνικό θάνατο του προέδρου της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνου Μίχαλου. «Το πένθος είναι βαρύ για όλη την επιμελητηριακή κοινότητα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του» σημειώνεται.

