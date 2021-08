Κοινωνία

Φωτιά στην Ηλεία: η Νεμούτα σε “πύρινο κλοιό” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φλόγες έζωσαν το χωριό το μεσημέρι του Σαββάτου, σημαίνοντας νέο «συναγερμό» σε κατοίκους και Αρχές.

Αγωνία στην Νεμούτα Ηλείας, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου, η φωτιά που πέρασε από το δάσος της περιοχής στην διάρκεια της νύχτας και πολιορκούσε τον οικισμό, έφθασε μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια, όπως μετέδωσε σε απευθείας μετάδοση στον ΑΝΤ1 ο απεσταλμένος του σταθμού, Σπύρος Λεβειδιώτης.

Οι φλόγες ξεπήδησαν δίπλα από τον δρόμο που οδηγεί στο χωριό, στο οποίο δεν βρίσκονταν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, παρά μονάχα οι κάτοικοι, που δίχως να μπορούν να κάνουν κάτι όσο καιγόταν η πλαγιά, περίμεναν τις φλόγες να φτάσουν στον δρόμο για να προσπαθήσουν να τις αντιμετωπίσουν με όποιον τρόπο μπορούσαν.

Ένα σκαπτικό μηχάνημα επιχείρησε να προσεγγίσει το σημείο της φωτιάς και να δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη, όμως λόγω των πυκνών καπνών ο οδηγός του δεν μπόρεσε να περάσει τον δρόμο και αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει.

Ελικόπτερο έσπευσε στην περιοχή και έκανε μια ρίψη νερού από αέρος, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι φλόγες ξεπήδησαν και πάλι. Αρκετή ώρα αργότερα, ρίψη νερού έγινε και απο ένα αεροσκάφος PZL και ακολούθησε ρίψη απο στρατιωτικό ελικόπτερο ΣΙνούκ.

Ωστόσο, παράλληλα μαίνεται ακόμη μια μεγάλη εστία πυρκαγιάς, με μέτωπο εκατοντάδων μέτρων, πιου ειναι ορατό απο την Νεμούτα και κατακαίει δάση σε δύσβατη περιοχή..

Γύρω στις 15:00, σύμφωνα με τον ιερέα του χωριοιύ, η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια απο την πλευρά που βρίσκεται το σχολείο του χωριού.

Πλέον στην περιοχή επιχειρούν διαρκείς ρίψεις νερού εναέρια μέσα, προπσαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά απο τον οικισμό.

Φωτιά απο την Ηλεία πέρασε στην Αρκαδία

Τρία εναέρια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας σε περιοχές των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Ηλείας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πύρινα μέτωπα.

Εκτός λοιπόν από τα δύο ελικόπτερα και το ένα αεροσκάφος, στις προαναφερόμενες περιοχές επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 310 πυροσβέστες με 105 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και την ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ακόμη, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο, «Όλυμπος 1». Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

«Στην Αρκαδία πέρασε ένα από τα πύρινα μέτωπα που έκαιγε στην Ηλεία», ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Όπως εξήγησε, «πρόκειται για το πύρινο μέτωπο που έκαιγε πυκνό δάσος στην περιοχή Νεμούτα, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο προχώρησε νότια και πέρασε στην περιοχή Λιβαδάκι, της γειτονικής Αρκαδίας». «Ένα άλλο μέτωπο», συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης, «βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ξηρόκαμπου, αφού πρώτα έγινε "διακλάδωση" της φωτιάς της Νεμούτας, με μία άλλη φωτιά, από την περιοχή της Μιράκας».

«Ως εκ τούτου», προσέθεσε, «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν γύρω από τις περιοχές Ξηρόκαμπος, Βασιλάκι, Λούβρο και Άσπρα Σπίτια». Επίσης, είπε ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται μία ακόμη φωτιά στις περιοχές, Χελιδόνι, Κρυονέρι και Λάσδικας, όπου και εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις».

Σχετικά με τη φωτιά στην περιοχή Βαρβάσαινα, του δήμου Πύργου, ο Βασίλης Γιαννόπουλος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, αλλά θα δώσουν μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας».