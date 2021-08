Πολιτική

Φωτιές: Κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

"Πυρά" εξαπολύουν τα κόμματα στην κυβέρνηση σχετικά με τους χειρισμούς της για τα πύρινα μέτωπα.



«Για 5η συνεχόμενη ημέρα κατακαίγεται η Αττική και η Βόρεια Εύβοια. Και η αίσθηση των πολιτών στις πληγείσες περιοχές είναι ότι το μόνο σχέδιο της κυβέρνησης είναι μόνο οι εκκενώσεις των οικισμών», τονίζει σε ανακοίνωσή του για τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Από κάθε γωνία στις πληττόμενες περιοχές σε όλη τη χώρα, τόσο εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης όσο και πολίτες, καταγγέλλουν έλλειψη συντονισμού, αγωνιούν και αναρωτιούνται ποιο είναι το σχέδιο για την ανάσχεση της πύρινης λαίλαπας», συνεχίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, επαναφέροντας μια σειρά ερωτημάτων, για τα οποία, όπως υποστηρίζει, δεν έλαβε απάντηση από χθες:

«Ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο της Πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης των πυρκαγιών; Που είναι τα δήθεν 74 εναέρια μέσα που ανακοίνωσε χθες ο κος Σκέρτσος; Που ακριβώς επιχειρούν και ποια η διασπορά τους; Πόσα εναέρια μέσα έχουν ζητηθεί και πόσα έχουν σταλεί από άλλες χώρες;».

«Είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης για την ανυπολόγιστη καταστροφή σε όλες τις περιοχές, που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Ειδικά στην Εύβοια ο κόσμος έχει αφεθεί αβοήθητος να παλεύει μόνος, τα εναέρια και επίγεια μέσα είναι ανεπαρκέστατα και γεννιούνται πολύ σοβαρά ερωτηματικά για τις προτεραιότητες του κρατικού σχεδιασμού, όταν για άλλες ήσσονος σημασίας πυρκαγιές, όπως παραδείγματος χάριν στο Σούνιο, κινητοποιούνται πολλαπλάσιες δυνάμεις» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και τόνισε καταλήγοντας: «Η κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να αξιοποιήσει με σωστό σχεδιασμό όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά στην Εύβοια, που εξακολουθεί να καταστρέφει μια τεράστια περιοχή».

Ο Γιώργος Καμίνης, Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη, του Κινήματος Αλλαγής σε ανακοινωσή του αναφέρει:

«Οι στιγμές που βιώνει τις τελευταίες ημέρες η χώρα με τις πυρκαγιές είναι δραματικές και μας γεμίζουν θλίψη. Οι άνδρες και οι γυναίκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο στρατός και οι εθελοντές καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες να σωθεί ό,τι σώνεται και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Δυστυχώς όμως, πέντε μέρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς στη Βαρυμπόμπη και στην Εύβοια, έχει καταστραφεί ανυπολόγιστος αριθμός κατοικιών, επιχειρήσεων, ένα τεράστιο απόθεμα φυτικού και ζωικού πλούτου και έχει δημιουργηθεί ένα «κύμα» εκατοντάδων εκτοπισμένων συνανθρώπων μας.

Ταυτόχρονα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι φωτιές κατακαίουν Ηλεία, Μεσσηνία, Ρόδο και Φωκίδα, ενώ δεν φαίνεται να βρισκόμαστε κοντά στον έλεγχο αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση, μετά τα αλληλοσυγχαρητήρια των πρώτων ημερών, και βλέποντας αυτό που έρχεται, προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα τα έπραξε ορθώς, ζητώντας να μιλήσουμε με αριθμούς! Αφού λοιπόν θέλει να μιλήσουμε για αριθμούς, να μας πει, πόσα εναέρια μέσα επιχείρησαν σε κάθε μέτωπο όλες αυτές τις μέρες, την ώρα που καθημερινά όλοι μας γινόμαστε μάρτυρες των δραματικών εκκλήσεων που απευθύνουν δήμαρχοι, περιφερειάρχες και οι ίδιοι οι κάτοικοι για βοήθεια, κυρίως για αποστολή πτητικών μέσων στις φλεγόμενες περιοχές τους.

Να μας πει επίσης, πόσα χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών (πραγματικών, ώστε να μη δημιουργείται σκόπιμη σύγχυση με τους δασικούς δρόμους) έχει διανοίξει τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα και ειδικότερα στις περιοχές που σήμερα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Και βεβαίως, ποιά άλλα μέτρα πρόληψης έλαβε. Ενώ -όπως αναφέρει η κυβέρνηση- διέθετε επαρκή αριθμό πτητικών μέσων, προσωπικού και εν γένει πόρους περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οφείλει να μας πει τι έφταιξε τελικά και καίγεται σχεδόν η μισή χώρα επί μια εβδομάδα. Μήπως τελικά δεν έχουμε κάνει την “καλύτερη δυνατή προετοιμασία”, όπως ισχυριζόταν πριν από μόλις μερικούς μήνες ο Πρωθυπουργός, ή μήπως υπάρχει θέμα ικανότητας στην υλοποίηση ακόμη και του ίδιου του δικού τους σχεδιασμού; Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, παρά την επικοινωνιακή διαχείριση».

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ και για τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, το ΚΚΕ αναφέρει: «Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη είναι ακριβώς οι ίδιες που ακούμε από όλους τους κυβερνώντες εδώ και δεκαετίες, μετά από παρόμοιες καταστροφές. Δεσμεύσεις για δήθεν αποκατάσταση, έργα και υποδομές, που μένουν στα λόγια, και το μόνο που συνεχίζεται είναι η ίδια πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, των ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό, της απουσίας ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχαστεί την επόμενη μέρα. Όμως όλα αυτά είναι στο χέρι του λαού να τα διεκδικήσει, για να τα επιβάλλει».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης ευρισκόμενος στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στο Χαλάνδρι, διαβεβαίωσε πως «όλες οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχτούν αναδασωτέες». Επειδή ο πρωθυπουργός μίλησε για «αναδασώσεις» για να γίνει πιστευτός, τον καλούμε να υπογράψει την πρόταση νόμου της Ελληνικής Λύσης όπου απαγορεύεται σε καμένη περιοχή να χτιστεί το παραμικρό. Συμπεριλαμβανομένων των ανεμογεννητριών. Θα το πράξει ο πρωθυπουργός για να γίνει πιστευτός, ναι ή όχι; Αυτή είναι η μόνη ειλικρινής αντίδραση απέναντι στην καταστροφή του τόπου μας. Οτιδήποτε άλλο συνιστά μέγιστη υποκρισία».





