Φωτιές: ο Νίκος Χαρδαλιάς για τα πύρινα μέτωπα (βίντεο)

Ολες οι εξελίξεις από τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Τι είπε για την Αττική.

Σε 55 ανέρχονται τα ενεργά μέτωπα που διαχειρίζονται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ προσέθεσε ότι δίνουν μία πολύ μεγάλη μάχη ώστε να καταφέρουν να οριοθετήσουν τα μέτωπα στην Αττική μέσα στις επόμενες ώρες. Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση, αλλά αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Σχετικά με την Εύβοια είπε ότι όλες διαθέσιμες δυνάμεις ενισχυμένες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της μεγάλης πυρκαγιάς. Ακόμη, τόνισε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά μέτωπα, όπως κι ένα στη Φωκίδα, πολύ σημαντικό, ενώ στις υπόλοιπες πυρκαγιές αντιμετωπίζουν διαρκώς αναζωπυρώσεις.

Αναφορικά με την πυρκαγιά της Πάρνηθας ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε ότι οι αναζωπυρώσεις είναι πολλές και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν μικρά μέτωπα που αντιμετωπίζονται μέχρι στιγμής άμεσα. «Καταφέραμε να ανακόψουμε το μέτωπο που πέρασε στην Εθνική οδό στο ύψος της Μαλακάσας ενώ βελτιώνεται διαρκώς η κατάσταση στον Άγιο Στέφανο και στο Πευκόφυτο», επισήμανε, ενώ συμπλήρωσε ότι στην περιοχή επιχειρούν 856 πυροσβέστες, με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από Κύπρο, Γαλλία και Ισραήλ. Επίσης, επιχειρούν 215 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 3 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα της αεροπορίας Στρατού. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά με την Εύβοια είπε ότι η πυρκαγιά εκεί, στο ξεκίνημά της, κινήθηκε στο δύσβατο ορεινό όγκο του βόρειου τμήματος και πήρε ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες διαστάσεις, γεγονός που τους οδήγησε στην αποστολή μηνυμάτων μέσω του 112, προς τους κατοίκους 39 συνολικά οικισμών, προκειμένου, όπως τόνισε, να τους προστατεύσουν και να εκκενώσουν ασφαλώς την περιοχή τους, ενώ, ταυτόχρονα ενεργοποίησαν μεγάλες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 475 πυροσβέστες στην Εύβοια, με 35 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Ταυτόχρονα επιχειρούν 4 ελικόπτερα, 6 αεροσκάφη, μαζί με το BERIEV-200. Επίσης, επιχειρούν 84 στελέχη των ειδικών δυνάμεων του Στρατού ως πεζοπόρα τμήματα. Ταυτόχρονα, το πολεμικό Ναυτικό έχει διαθέσει τορπιλάκατο που βρίσκεται στο λιμάνι της Αγίας Άννας, ενώ στη σκάλα Ωρωπού έχουν διατεθεί 2 αρματαγωγά και 15 λέμβοι με 197 στελέχη για την μεταφορά πολιτών, εφόσον χρειαστεί. «Το Λιμενικό Σώμα, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική έχουν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διασώσεων. Ο αριθμός των εθελοντικών ομάδων είναι μεγάλος και έχουν διατεθεί 40 μηχανήματα έργου και 25 υδροφόρες από την Περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τη Φωκίδα ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αναζωπυρώσεων. «Η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από τον οικισμό Ελαία, μετά από χρήση τροχού ως αμέλεια συμπολίτη μας, έχει κάψει μια τεράστια έκταση που ανατολικά επεκτείνεται μέχρι τα όρια των οικισμών Μαλανδρίνο και Ιτέα», σημείωσε.

Σχετικά με τη Ρόδο, είπε ότι έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, για αυτό μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα ως προειδοποίηση για αποφυγή κάθε ενέργειας που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την επικράτεια είναι και σήμερα πολύ υψηλός και συνεχίζουμε αμείωτα τον αγώνα, με μοναδικό μας μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες μας οι δυνάμεις, τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες, είναι σε απόλυτη κινητοποίηση σε πλήρη συναγερμό», υπογράμμισε. Τέλος ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά όλα τα στελέχη των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας «που βρίσκονται νυχθημερόν στην πρώτη γραμμή αυτής της εξαιρετικά δύσκολης μάχης, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό».

