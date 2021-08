Κοινωνία

Ρόδος: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων μέσα στο σπίτι του

Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό σήμερα το μεσημέρι στο σπίτι τους στην πόλη της Ρόδου.

Από τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι ο θάνατός τους επήλθε πριν από αρκετές ώρες. Σύμφωνα με γείτονες του ζευγαριού, ο ηλικιωμένος άνδρας είχε εμφανιστεί μία μέρα νωρίτερα στη γειτονιά και μάλιστα δεν έδειχνε να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η σύζυγός του αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ έχουν ειδοποιηθεί ο εισαγγελέας Ρόδου και ο αρμόδιος ιατροδικαστής για την διεξαγωγή σχετικής έρευνας η οποία θα προσδιορίσει τα αίτια του θανάτου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε.

