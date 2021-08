Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές - Κικίλιας: ΕΚΑΒ και νοσοκομεία παραμένουν σε εγρήγορση

Τι είπε ο Υπ. Υγείας για τον συντονισμό δράσεων και την ετοιμότητα για την παροχή της προνοσοκομειακής φροντίδας, όπου απαιτείται.

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μετέβη μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον γενικό γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλο, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πραγματοποίησε σύσκεψη με τον διοικητή του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου, τη διευθύντρια ΕΚΑΒ, υπεύθυνη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) και υπεύθυνη του ειδικού τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) Αναστασία Ζυγούρα και τον διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, Δημήτρη Πύρρο, στο πλαίσιο της μέγιστης ετοιμότητας όπου έχει τεθεί ο μηχανισμός για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδής ασθενών στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας.

Από την πρώτη στιγμή, το ΕΚΑΒ έχει αυξήσει στις δυνάμεις του στις πυρόπληκτες περιοχές: Στην Αττική κατά 30%, στην Εύβοια κατά 60%, στην Ηλεία κατά 100% και στα Γρεβενά κατά 45%.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε σήμερα εδώ, στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας με τον αναπληρωτή υπουργό, τον γενικό γραμματέα και την ηγεσία του ΕΚΑΒ, για να επικαιροποιήσουμε όλα τα πρωτόκολλά μας με βάση αυτή την τεράστια κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και να διαβεβαιώσουμε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα μας, οι Κινητές Μονάδες και όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, βρίσκεται δίπλα στους πυροσβέστες μας, δίπλα στους εθελοντές μας, δίπλα στους αστυνομικούς μας και φυσικά δίπλα στους πολίτες στη μάχη την οποία δίνουν", δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Απηύθυνε δε, έκκληση στον κόσμο να ακούει τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε.

Σε κάθε περίπτωση και εδώ στην Αττική, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν πυρκαγιές και δοκιμάζεται η ελληνική κοινωνία, είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε και να στηρίξουμε με το μέγιστο των δυνάμεών μας».

