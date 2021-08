Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική - Πάρνηθα: Νέο μέτωπο ανάμεσα σε Θρακομακεδόνες και Κρυονέρι

Στο σημείο επιχειρούν εναέριες δυνάμεις.

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 στα ορεινά της Πάρνηθας σε μία περιοχή που οριοθετείται ανάμεσα σε Κρυονέρι και Θρακομακεδόνες.

«Την τελευταία ώρα δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο μέτωπο, αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε έντονος καπνός», είπε στον ΣΚΑΪ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Πέππας.

Πρόκειται για αναζωπύρωση η οποία ξέσπασε περίπου στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά της Τρίτης.

Στο σημείο επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό του.

