Φωτιά στην Αττική: άνοιξε η Εθνική Οδός

Τι ισχύει για την καταβολή των διοδίων στις Αφίδνες. Ποιός κόμβος θα παραμείνει κλειστός.

H Νέα Οδός, με ανακοίνωση της, το μεσημέρι του Σαββάτου, "ενημερώνει πως, κατόπιν εντολής της τροχαίας, το τμήμα Καλυφτάκη-Θήβα, που βρισκόταν σε αποκλεισμό, λόγω των πυρκαγιών που εξελίσσονταν σε διάφορα σημεία κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., δόθηκε σε πλήρη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Σημειώνουμε ότι στο μετωπικό σταθμό διοδίων Αφιδνών ισχύει αναστολή είσπραξης διοδίων τελών, μέχρι νεωτέρας.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι η ράμπα εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Μαρκοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα παραμείνει κλειστή, λόγω εργασιών που εκτελούνται από τη ΔΕΔΔΗΕ".

