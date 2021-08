Πολιτική

Φωτιές: Ανάρτηση του Μακρόν στα ελληνικά

Το μήνυμα του προέδρου της Γαλλίας για τις φωτιές στην Ελλάδα.

"Συνομίλησα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη", αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε στα ελληνικά στην οποία επισημαίνει τη βοήθεια που στέλνει το Παρίσι σε πυροσβεστικά μέσα

"Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας που υποφέρει πολύ από καταστροφικές πυρκαγιές" αναφέρει σε ανάρτησή του στην ελληνική γλώσσα ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν σημειώνει ακόμα ότι "Μετά από συζήτηση με τον πρωθυπουργό @kmitsotakis, 3 Canadairs και 80 Γάλλοι πυροσβέστες και διασώστες αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με επείγουσες διαδικασίες. Αλληλέγγυοι, ως Ευρωπαίοι, πάντα".

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 7, 2021