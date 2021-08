Κοινωνία

Φωτιές - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Kανονικά τα δρομολόγια Αθηνών - Θεσσαλονίκης την Κυριακή

Σε ποιό τμήμα του δικτύου τα δρομολόγια θα εκτελεστούν με λεωφορεία.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επαναφέρει την Κυριακή 8 Αυγούστου τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, που είχε ανακοινώσει ότι ματαιώνει λόγω της πυρκαγιάς στη βόρεια Αττική.

Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν με λεωφορείο στο τμήμα Στ. Λαρίσης – Οινόη – Στ. Λαρίσης και με αμαξοστοιχία στο τμήμα Οινόη – Θεσσαλονίκη – Οινόη.

