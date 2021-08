Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Προσαγωγή υπόπτου για εμπρησμό

O προσαχθείς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για εμπρησμό.

Ένας άνδρας ελληνικής υπηκοότητας 47 ετών προσήχθη στην Ασφάλεια και εξετάζεται για εμπρησμό στο Άλσος Πετρούπολης. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στις 17:25 πολίτες κάλεσαν την Άμεση Δράση για εμπρησμό στο Άλσος.

Επί τόπου έσπευσε περιπολικό και οι πολίτες ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι ένας άνδρας, για τον οποίο έδωσαν λεπτομερή χαρακτηριστικά, απομακρύνθηκε από σημείο του Άλσους όπου αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν τον 47χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένας αναπτήρας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, την ίδια ώρα είχαν γίνει κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων γα φωτιές σε 5 κάδους απορριμμάτων στο παραπάνω σημείο, οι οποίες σβήστηκαν αμέσως.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο 47χρονος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για εμπρησμό.

