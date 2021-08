Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Εύβοια - Meteo: Πιλοτική εκτίμηση εξάπλωσης της πυρκαγιάς (εικόνες)

Πρόκειται για προϊόν αξιολόγησης των διαθέσιμων δορυφορικών παρατηρήσεων και των επιχειρησιακών δεδομένων πρόγνωσης καιρού του ΕΑΑ - meteo.gr

Πιλοτική εκτίμηση για την εξάπλωση της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στη βόρεια Εύβοια παρουσιάζει η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Πρόκειται για προϊόν αξιολόγησης των διαθέσιμων δορυφορικών παρατηρήσεων και των επιχειρησιακών δεδομένων πρόγνωσης καιρού του ΕΑΑ - meteo.gr, ενώ εντάσσεται στα πλαίσια της άτυπης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας και την Ειδική Δύναμη Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας, προϊόν της οποίας είναι ο χάρτης.

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες από τον δορυφόρο Aqua MODIS της NASA το απόγευμα του Σαββάτου 07/08 αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής που εκτυλίσσεται στη χώρα μας λόγω των πολλαπλών μεγάλων δασικών πυρκαγιών κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Οι δορυφορικές λήψεις δείχνουν τις μεγάλες εκτάσεις των πύρινων μετώπων και εκτεταμένες ζώνες καπνού να εκτείνονται προς τα νότια ως αποτέλεσμα της στροφής των ανέμων σε βόρειους τις τελευταίες ώρες σε μεγάλο βάθος της τροπόσφαιρας, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα

Ενδεικτικό στοιχείο της έντασης των δασικών πυρκαγιών και σήμερα αποτελεί το γεγονός πως παροδικά παρατηρείται δημιουργία πυροσωρειτών (pyrocumulus) πάνω από το πλούμιο του καπνού.

